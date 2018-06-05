Берегите свой велосипед!





В текущем году на территории Ветки и района произошёл рост преступлений, связанных с хищением велосипедов. Только за последнюю неделю велотехники лишились двое ветковчан. Из семи украденных велосипедов четыре не найдены.

Несмотря на то, что подавляющее большинство современных двухколёсных транспортных средств стоит немалых денег, многие владельцы относятся к своему имуществу довольно небрежно: оставляют велосипеды в подъезде в свободном доступе, не предпринимая никаких мер для сохранности своего имущества на улице. А такая беспечность владельцев велосипедов лишь привлекает злоумышленников.

Отделение уголовного розыска ОВД Ветковского райисполкома напоминает жителям города и района, что соблюдение элементарных мер предосторожности поможет вам обеспечить сохранность велосипедов и другого имущества:

— не оставляйте свои велосипеды в местах общего пользования без присмотра;

— оборудуйте свой велосипед устройством блокировки колёс;

— оставляйте свой велосипед в многолюдных или хорошо освещённых местах, вблизи зданий, оборудованных камерами видеонаблюдения, либо имеющих посты охраны милиции;

— крепите велосипед к стационарным предметам при помощи специального пристёгивающегося замка;

— ни под каким предлогом не давайте незнакомым людям пользоваться вашим велосипедом;

— при отсутствии паспорта на велосипед, перепишите его точное название, модель и номер рамы, для обеспечения его розыска и идентификации в случае совершения хищения;

— вы можете поставить велосипед на учёт в милицию (обратившись в РОВД или к любому сотруднику милиции).

Если же вы всё-таки стали жертвой преступления, то постарайтесь запомнить особые приметы преступника, по которым милиция быстрее сможет организовать поиск, и немедленно сообщите о случившемся по телефону 102.

Юрий ЧУЕШОВ, начальник отделения уголовного розыска Ветковского РОВД.