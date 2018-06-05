В первый летний день ветковчане отметили День защиты детей





В первый летний день весь мир отмечал День защиты детей. Праздник детства ярко и красочно пришёл и в наш город.

Работники Центра творчества детей и молодёжи организовали масштабное и запоминающееся мероприятие для ребят из городских и районных школ и детских садов на высшем уровне. Детвора словно побывала в волшебной стране творчества и фантазии в сопровождении персонажей из мультфильмов и сказок.







На открытой площадке у городского Дома культуры гостей праздника ждали игры, конкурсы и викторины. Познавательно-развлекательные уголки подготовили сотрудники МЧС, РОВД, ОСВОД, а также активисты Красного Креста. Все желающие могли познакомиться с пожарной аварийно-спасательной техникой, примерить форму спасателей, подержать в руках боевое оружие и почувствовать себя в роли доктора Айболита. Самые активные ребята получили небольшие сувениры, красочные буклеты, брошюры и другую наглядно-изобразительную продукцию. В городе мастеров опытные умельцы — руководители кружков из ЦДиТ — показывали, как можно занимательно работать с бисером, бумагой, красками и другими материалами. Также работала фотозона и кукольный театр.







Тем временем на сцене амфитеатра с концертными номерами выступали учащиеся городской гимназии, Центра творчества детей и молодёжи, Шерстинской базовой школы. В роли ведущих были не только взрослые, но и дети, переодетые в мультяшных героев Микки и Минни. Зрительных мест едва хватило всем желающим поглядеть на увлекательные действа. А уж об активном участии детворы и родителей в музыкальных играх и говорить не приходится!

С поздравительным словом к детворе обратились и гости праздника. Председатель Ветковской районной организации «Белая Русь» Ирина Воинова пожелала мальчикам и девочкам, чтобы это лето было наполнено только яркими событиями и положительными эмоциями. В конце своего выступления Ирина Николаевна вручила директору ЦДТ Наталье Приходько сертификат для приобретения спортивного инвентаря в рамках летней оздоровительной кампании.

С почётной миссией награждения выступила госинспектор по энергонадзору Наталья Кузнецова. Дипломов и подарков были удостоены трое учащихся ЦДТ, которые победили в областном конкурсе на лучший рисунок по профилактике электротравматизма среди детей и подростков.

Поспешила поздравить детей и инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела по чрезвычайным ситуациям Алла Лисичкина. Дипломы и сувениры она наградила победителей конкурса «Спасатель-пожарный глазами детей». А главный специалист отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Татьяна Помозова вручила благодарности за участие в районных, областных и международных конкурсах педагогам дополнительного образования Ветковского ЦДТ и их учащимся.

День защиты детей — это не только радостный праздник для самих детей, но и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребёнка, делать всё возможное для того, чтобы дети росли счастливыми, здоровыми и успешными.

Снежана КОРШИКОВА.