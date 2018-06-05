Креативное ландшафтное искусство, малые архитектурные формы, оригинальные цветочные клумбы, световое оформление.
ГЛХУ «Быховский лесхоз» объявляет конкурс на лучший дизайнерский проект по благоустройству территории, прилегающей к административному зданию лесохозяйственного учреждения.
Принять участие в нем могут все желающие. Компетентное жюри рассмотрит предоставленные работы, а затем подведет итоги. Главный критерий отбора — новаторский подход. Победитель получит ценный подарок. Ваши творческие проекты ждут в течение 10 дней по адресу: г.