Креативное ландшафтное искусство, малые архитектурные формы, оригинальные цветочные клумбы, световое оформление.





ГЛХУ «Быховский лесхоз» объявляет конкурс на лучший дизайнерский проект по благоустройству территории, прилегающей к административному зданию лесохозяйственного учреждения.