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В школах Быховского района — экзаменационная пора…

06.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Их испытания в самой активной фазе. Выпускные экзамены. Подведение итогов. Проверка знаний. Пора волнений и переживаний.

Учебники прочитаны. Конспекты пролистаны. А память старательно воспроизводит формулы, теоремы и правила.

Экзаменационная работа. Буквы и цифры выведены практически каллиграфическим почерком. Чисто, без помарок. Пожалуй, так аккуратно писали лишь только в начальной школе, открывая новенькую, еще хранящую запах типографской краски пропись.

Учащенное сердцебиение. Слегка подрагивающая в сжатых пальцах шариковая ручка. Волнение. Оно так и витает в воздухе школьных кабинетов.

Подбадривающие улыбки дорогих учителей. Мысленно они со своими воспитанниками. Во взгляде так и читается: «Справитесь! Обязательно! Иначе и быть не может!»

Горяча экзаменационная пора и для родителей. Последний рывок, и их мальчишки и девчонки, вчерашние малыши, окончат школу и упорхнут во взрослую жизнь.

Удачи вам, ученики! Терпения, родители! Сил, наставники!

В школах Быховского района — экзаменационная пора…


В школах Быховского района — экзаменационная пора…


В школах Быховского района — экзаменационная пора…

Aлеся МУХАЧЕВА.

 
 
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Их испытания в самой активной фазе. Выпускные экзамены. Подведение итогов. Проверка знаний. Пора волнений и переживаний. Учебники прочитаны. Конспекты пролистаны.
 
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