В школах Быховского района — экзаменационная пора…

Их испытания в самой активной фазе. Выпускные экзамены. Подведение итогов. Проверка знаний. Пора волнений и переживаний.

Учебники прочитаны. Конспекты пролистаны. А память старательно воспроизводит формулы, теоремы и правила.

Экзаменационная работа. Буквы и цифры выведены практически каллиграфическим почерком. Чисто, без помарок. Пожалуй, так аккуратно писали лишь только в начальной школе, открывая новенькую, еще хранящую запах типографской краски пропись.

Учащенное сердцебиение. Слегка подрагивающая в сжатых пальцах шариковая ручка. Волнение. Оно так и витает в воздухе школьных кабинетов.

Подбадривающие улыбки дорогих учителей. Мысленно они со своими воспитанниками. Во взгляде так и читается: «Справитесь! Обязательно! Иначе и быть не может!»

Горяча экзаменационная пора и для родителей. Последний рывок, и их мальчишки и девчонки, вчерашние малыши, окончат школу и упорхнут во взрослую жизнь.

Удачи вам, ученики! Терпения, родители! Сил, наставники!

















Aлеся МУХАЧЕВА.