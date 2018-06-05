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Генсек НАТО поставил Италию на место: О пересмотре антироссийских санкций не может быть и речи
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что пока Москва не пересмотрит свое поведение, о пересмотре антироссийских санкций не может быть и речи.
Как передает
«Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия», – заявил глава Альянса.
В то же время, Столтенберг напомнил, что в НАТО выступают за двойной подход в отношениях с Россией, суть которого, с одной стороны, в сильной обороне и сдерживании, и с другой стороны – в диалоге.
«Мы не заинтересованы в изоляции России. Россия является нашим соседом и будет оставаться соседом. Мы на самом деле хотим развивать диалог с Россией. Диалог не простой, но как раз поэтому он важен», – добавил он.
Столтенберг также назвал Италию ценным союзникам по НАТО и добавил, что ожидает сотрудничества с правительством Конте.
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что пока Москва не пересмотрит свое поведение, о пересмотре антироссийских санкций не может быть и...
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