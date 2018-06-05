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Батут с детьми унесло ветром в Ленинградской области
Во Всеволжском районе Ленинградской области (Россия) порывом ветра опрокинуло батут вместе с маленькими детьми.
Перевернулся несколько раз и отлетел в сторону. Пострадали два ребёнка.
Ураган, конечно, был сильным. Но и сам батут, очевидно, не закрепили надлежащим образом. И тому, кто его устанавливал, придётся отвечать по закону: Следственный Комитет уже завёл дело, сообщает
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Во Всеволжском районе Ленинградской области (Россия) порывом ветра опрокинуло батут вместе с маленькими детьми.
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