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Бесплатная виртуальная карта с кэшбэком: как получить и как пользоваться

06.06.2018 15:22 — Разное | Myfin  
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Бесплатная виртуальная карта с кэшбэком: как получить и как пользоваться
фото: retail-loyalty.org

Идти в банк не нужно

Заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании Velcom Роберт Дашян сам стал клиентом банка-партнера и получил виртуальную карту.

Бесплатная виртуальная карта с кэшбэком: как получить и как пользоваться

Виртуальная карта V-banking

– Для этого мне даже не пришлось выйти за пределы своего письменного стола, – признался он. 

Технологии дают возможность стать клиентом банка, с которым человек до этого лично не сотрудничал, не выходя из дома.

Бесплатная виртуальная карта с кэшбэком: как получить и как пользоваться

Роберт Дашян, заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании Velcom.

– Компания Velcom стала первым игроком в стране, который в своей отрасли реализовал эту новую технологию, – отметил Роберт Дашян. – В то же время, технология доступна абонентам любого оператора Республики Беларусь.

Чтобы совершить виртуальный платеж, нужно установить приложение v-banking и открыть там виртуальную карту. Посещать для этого офис банка нет необходимости – благодаря Межбанковской системе идентификации (МСИ).

Пользователь указывает в форме свои имя и фамилию, личный (идентификационный) номер паспорта, номер телефона. После этого данные платежной карты: номер карты, срок действия и защитный код, – будут отправлены держателю карты.

Справка Myfin.by

Межбанковская система идентификации (далее – МСИ) – информационная система, позволяющая клиентам банков – физическим лицам получать банковское обслуживание с помощью цифровых каналов в любом банке Республики Беларусь в удобное время независимо от местонахождения отделений банка.

Для этого нужно пройти процедуру идентификации в одном из банков, Национальном банке, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» или в небанковской кредитно-финансовой организации (далее – банки). Иными словами, если вы получаете зарплату на банковскую карточку, значит, вы уже прошли процедуру идентификации.

За остаток на счете – тоже бонус

У виртуальной карточки есть кэшбэк: ближайшие три месяца ее держатели будут гарантированно получать 2% со своих онлайн-покупок. Правда, это не будет относиться к платежам в системе ЕРИП, в Беларуси они беспроцентные.

– Для всех остальных интернет-покупок, в том числе, покупок за пределами Республики Беларусь, кэшбэк будет выплачиваться, – заверил заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании Velcom.

Держателям виртуальной карты также будут начисляться проценты по остаткам на счете – 3% каждый месяц.

Игорь Ковалев, региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане, обратил внимание:

– Мы утрачиваем привычку стоять в очереди, нам больше не нравится идти или ехать куда-то для того, чтобы совершить покупки или оплатить наши коммунальные услуги. Как потребители, мы перемещаемся из магазинов, расположенных на улицах наших городов на интернет-сайты, платформы, продающие сервисы или товары.

Бесплатная виртуальная карта с кэшбэком: как получить и как пользоваться

Игорь Ковалев, региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане.

Для совершения этих платежей нужны платежные инструменты. В мире растет спрос на инструменты совершения безналичных платежей, особенно в том сегменте, который касается онлайн-покупок.

Карту невозможно потерять

Председатель правления Банка «Решение» Сергей Будников рассказал о преимуществах такой карты.

Во-первых, рассчитываться виртуальной картой безопасно – это гарантирует банк.

Во-вторых, карточка не существует физически, и ее нельзя потерять.

На выпуск виртуальной карты пользователь приложения V-banking потратит максимум 5 минут, а в будущем такой банковский продукт поможет сэкономить своему владельцу уйму времени.

Бесплатная виртуальная карта с кэшбэком: как получить и как пользоваться

Сергей Будников, председатель правления Банка «Решение».

– В этом проекте нас двигали четыре фундаментальные вещи, – рассказал Сергей Будников. – Это лень идти куда-то и что-то делать: мы подумали, что нужно сделать, чтобы банк оказался на расстоянии вытянутой руки. Это тренд на цифровизацию белорусской экономики. Это вещи, которыми в нашей стране можно по праву гордиться: объединение всех платежей в ЕРИП, когда вы можете, сидя дома за компьютером или за мобильным телефоном, совершить необходимые платежи. И, наконец, Межбанковская система идентификации (МСИ), которая позволяет клиенту однажды отметившись в банке получать дистанционные услуги других банков.

В ближайшем будущем виртуальная карта станет еще функциональнее, заверили участников пресс-конференции. До конца года ее держателям предоставят новые возможности, в том числе еще не представленные в Беларуси.

 
 
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