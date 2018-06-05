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Извержение Килауэа: потоки лавы уничтожили озеро Грин и окончательно отрезали дорогу к одному из районов
О драматичной красоте Килауэа. На Гавайях продолжается извержение вулкана.
Потоки лавы уничтожили озеро Грин и окончательно отрезали дорогу к району Капохо. Жителей эвакуировали, но несколько человек отказались покидать дома – их пришлось спасатьс помощью вертолётов. Лава извергается из вулкана уже около месяца. На острове горят леса и дороги, уничтожена электростанция.
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Извержение Килауэа: потоки лавы уничтожили озеро Грин и окончательно отрезали дорогу к одному из районов
О драматичной красоте Килауэа. На Гавайях продолжается извержение вулкана.
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