Извержение Килауэа: потоки лавы уничтожили озеро Грин и окончательно отрезали дорогу к одному из районов

О драматичной красоте Килауэа. На Гавайях продолжается извержение вулкана.

Потоки лавы уничтожили озеро Грин и окончательно отрезали дорогу к району Капохо. Жителей эвакуировали, но несколько человек отказались покидать дома – их пришлось спасатьс помощью вертолётов. Лава извергается из вулкана уже около месяца. На острове горят леса и дороги, уничтожена электростанция.