Два пьяных парня прыгали по капотам машин на одной из столичных улиц

Сотрудники милиции 3 июня задержали двух парней, которые развлекались, прыгая по припаркованным машинам на улице Левкова. В итоге повреждения получили пять авто.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимально по этой статье может грозить наказание сроком до трёх лет лишения свободы.

Известно, что парни работали в одном из заведений на популярной тусовочной улице Зыбицкой.