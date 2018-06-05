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Два пьяных парня прыгали по капотам машин на одной из столичных улиц
Сотрудники милиции 3 июня задержали двух парней, которые развлекались, прыгая по припаркованным машинам на улице Левкова. В итоге повреждения получили пять авто.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимально по этой статье может грозить наказание сроком до трёх лет лишения свободы.
Известно, что парни работали в одном из заведений на популярной тусовочной улице Зыбицкой.
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Сотрудники милиции 3 июня задержали двух парней, которые развлекались, прыгая по припаркованным машинам на улице Левкова. В итоге повреждённым оказались пять...
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