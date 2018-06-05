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Сингапур готовится к саммиту США-КНДР
В ожидании исторической встречи.
Официально объявлено место переговоров северокорейского и американского лидеров – Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в отеле «Капелла» на острове Сентоза. На время исторического события воздушное пространство над Сингапуром ограничат. Напомним, саммит США-Северная Корея намечен на 12 июня.
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В ожидании исторической встречи.
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