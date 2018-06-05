​Ограничения поставок белорусского молока в Россию имеют признаки нарушений договора о Евразийском экономическом союзе

К такому выводу сегодня пришли на заседании коллегии интеграционного объединения в Москве.

В распространённом коммюнике в частности говорится, что какое-либо из государств «пятёрки» имеет право вводить ограничения только в тех случаях, когда продукция представляет опасность для эпизоотического благополучия страны, то есть существует риск распространения заразных для животных болезней. Однако очередной запрет на поставки белорусского молока никак с этим не связан. Россельхознадзор ссылается на якобы ненадлежащее качество. Минск считает претензии необоснованными, вопрос должен быть урегулирован в ближайшее время.

Напомним, с этого дня Россия ввела временные ограничения по поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 литра. Речь идёт о молоке, сливках, сгущёнке, сыворотке, концентратах молочного белка, то есть о том, что в дальнейшем идёт на переработку или разливается в более мелкую тару. Продукция двух белорусских молокозаводов оказалась под запретом полностью.