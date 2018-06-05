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На жировках появится QR-код, с помощью которого можно будет оплатить коммуналку

06.06.2018 15:12 — Разное | KYKY  
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Опять инновации. Притом, как утверждают в ЕРИП, «использование новой технологии имеет большие перспективы». В общем, на жировках появятся QR-коды, в которых заложена информация о лицевом счете, пишет БЕЛТА. Теперь оплатить счет по коммуналке можно будет с его помощью. И не только через смартфон, но и на почте тоже!

Как платить

- с мобильного:

Для оплаты нужно запустить мобильное банковское приложение и считать камерой код. После этого на экране появится лицевой счет, поля для ввода показаний приборов учета воды. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу «Оплатить», и платеж будет совершен. Пока что услугу поддерживают Белинвестбанк и БТА-Банк.

- на почте:

Пока что возможность оплатить коммуналку через QR-код будет только в некоторыx почтовых отделениях Минска. Со временем их количество по стране будет увеличиваться. Для оплаты нужно будет дать оператору извещение с кодом, с помощью сканера он считает код и обработает платеж. «Этот сервис позволит сократить время обслуживания клиентов. У оператора нет необходимости вводить каждый раз лицевой счет клиента при приеме платежей за коммунальные услуги», - отметили в «Белпочте».

История решения

«Мы задумались над тем, как в целом сделать поиск услуги в дереве ЕРИП удобнее. Продумывали разные способы и обратили внимание на эту международную технологию. Разработали и в декабре прошлого года утвердили свой стандарт для финансовых платежей на базе международного стандарта EMV», – рассказала Ульяна Захарова, советник председателя правления ЕРИП. Сегодня более 50 поставщиков услуг предоставляют возможность оплаты через QR-коды. «Любой подключенный к ЕРИП поставщик услуг может бесплатно скачать этот код на нашем сайте и предлагать клиентам оплачивать услуги с его помощью», – отметила Захарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Опять инновации. Притом, как утверждают в ЕРИП, «использование новой технологии имеет большие перспективы». В общем, на жировках появятся QR-коды, в которых заложена...
 
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