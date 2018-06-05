Валентина Катович из Яглевич выиграла квартиру!...

Каждый вторник участники игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" получают шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске.

Итак, кому же достались автомобили и квартира в 71-м туре? Узнать имя самого удачливого покупателя этой недели помог заслуженный артист Беларуси, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Антон Кравченко. Именно он определил самый счастливый игровой код этого тура. Семь цифр - и 51-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Валентине Катович из деревни Яглевичи Ивацевичского района Брестской области.

Первым эту радостную новость во время звонка в прямом эфире узнал супруг победительницы. А потом подключилась и сама Валентина Семеновна, которая как раз поливала огород на даче. "Ура-а-а!" – не стала скрывать эмоции счастливица, услышав поздравления с выигрышем квартиры. Кстати, как оказалось, завтра Валентине Катович исполняется 70 лет. Столичное жилье прямо к юбилею – о таком можно только мечтать!

А уже во время розыгрыша денежных призов в интернет-эфире удалось дозвониться счастливице по видеосвязи. "Все поздравляют, звонят, говорят, вот это тебе повезло к юбилею!" – призналась с улыбкой Валентина Семеновна, которую видеозвонок застал … в магазине "Евроопт". И это не удивительно – такой выигрыш стоит хорошенько отпраздновать. Ведь приз удачливой покупательнице достался действительно шикарный!

Выигранная квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победительница не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.