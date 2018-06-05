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В Бресте маршрутчик высадил пострадавшего от падения в салоне пассажира у больницы и уехал
Инцидент произошел утром 5 июня в маршрутке № 15 в Бресте. На подъезде к ул. Брестских Дивизий водитель притормозил — и один из пассажиров, 57-летний брестчанин, не удержал равновесие и упал.
Мужчина в салоне получил травму руки и попросил водителя остановиться у больницы СМП на улице Ленина. Маршрутчик высадил его и поехал дальше, хотя по закону должен был сообщить о ДТП и пострадавшем в ГАИ и скорую.
В больнице пострадавшему диагностировали перелом пальца и ушибленную рану лица. Мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен домой, медики сообщили о ДТП в ГАИ.
По факту инцидента проводится проверка. Ранее этот водитель привлекался к административной ответственности 14 раз.
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Инцидент произошел утром 5 июня в маршрутке № 15 в Бресте. На подъезде к ул. Брестских Дивизий водитель притормозил - и один из пассажиров, 57-летний брестчанин, не...
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