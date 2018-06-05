На балет билетов нет: торжественное открытие юбилейного фестиваля хореографии пройдёт в Большом театре

Сегодня в Большом театре торжественное открытие юбилейного фестиваля хореографии. Пятый сезон на исторической сцене – танцевальные хиты, не менее громкие премьеры и гастроли звёзд самых знаменитых трупп Евразии.

Славу проекту создают не только таланты, но и поклонники. Зрители бронировали билеты на наше «Лето» с начала весны: в кассах и через Интернет. Займут своё место в Большом также иностранные арт-критики. Сегодня состоится национальный дебют «Петрушки» образца 1911 года. Автор возрождённой версии постановки Михаила Фокина – народный артист России Андрис Лиепа. Это уже четвёртый спектакль легендарной Дягилевской антрепризы в репертуаре главного театра Беларуси.

Участие в проекте подтвердили практически все приглашённые солисты. Не выйдет в спектакле «Корсар» лишь прима московского Большого театра. Анна Никулина повредила ногу накануне открытия минского фестиваля. Миссия этой недели утончённого искусства –сохранение традиций балета, одной из важнейших частей культурного наследия Беларуси и мира.