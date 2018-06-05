Йенс Столтенберг: «Говорить о размещении на территории Польши американской военной базы преждевременно»

Об этом сегодня в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО, отвечая на вопросы телеканала ОНТ.

Йенс Столтенберг на минувшей неделе в Варшаве обсуждал с руководством страны перспективы присутствия НАТО и американского контингента в Европе. При этом он напомнил, что США последние несколько лет и без того наращивают военный потенциал в регионе. Североатлантический альянс уже развернул в Польше боевую группу, которую возглавляют представители Соединённых Штатов. А вот с разговорами о строительстве ещё одного военного объекта у границ с Беларусью и росте региональной напряжённости генсек НАТО посоветовал не спешить

Напомним, на минувшей неделе в прессе появилась информация о том, что Польша выразила готовность выделить до двух миллиардов долларов из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.