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Йенс Столтенберг: «Говорить о размещении на территории Польши американской военной базы преждевременно»

06.06.2018 16:23 — Разное | ОНТ  
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Об этом сегодня в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО, отвечая на вопросы телеканала ОНТ.

Йенс Столтенберг на минувшей неделе в Варшаве обсуждал с руководством страны перспективы присутствия НАТО и американского контингента в Европе. При этом он напомнил, что США последние несколько лет и без того наращивают военный потенциал в регионе. Североатлантический альянс уже развернул в Польше боевую группу, которую возглавляют представители Соединённых Штатов. А вот с разговорами о строительстве ещё одного военного объекта у границ с Беларусью и росте региональной напряжённости генсек НАТО посоветовал не спешить

Напомним, на минувшей неделе в прессе появилась информация о том, что Польша выразила готовность выделить до двух миллиардов долларов из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

 
 
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Об этом сегодня в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО, отвечая на вопросы телеканала ОНТ.
 
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