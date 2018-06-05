Как используют водонапорные башни: музей, мастерские, караоке и ресторан с самогонным аппаратом

Все, кто смотрел фильм «Черновик» по роману Лукьяненко, теперь обязательно обращают внимание на все заброшенные водонапорные башни — по сюжету одно из таких сооружений является таможенным пунктом между мирами. Но в реальности подобные архитектурные объекты давно не используются даже по назначению, а новую функцию для них подобрать трудно. Впрочем, есть примеры, когда после реконструкции башни получали новую жизнь.

В Гродненских башнях — Касе и Басе — мастерские художников, в Гомельской — ресторан

Водонапорные башни есть во многих городах Беларуси. В советский период их делали из металла или бетона, и внешне они не могут претендовать на главные роли в фантастических фильмах. А вот мимо памятников индустриальной архитектуры XIX и начала XX веков сложно пройти мимо. Их строили из кирпича, по форме они могли быть как круглые, так и многоугольные, с внешним декором. К сожалению, многие башни за ненужностью разбирали на кирпичи или просто взрывали. Но некоторым удалось уцелеть.



Башни Кася и Бася в Гродно. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В историческом центре Гродно у железной дороги сохранились две восьмигранные башни. Их высота — 22 метра, накрыты восьмискатными скатными крышами. По центру идут трубы для подачи воды в резервуары в верхние части. Башни были возведены после открытия в Гродно водопровода при участии «Всероссийского акционерного водного общества» и принадлежат к памятникам архитектуры в стиле эклектики. Кстати, башни не близнецы. Из общего у них только размеры. А вот фасады абсолютно разные.

Южная башня возведена в 1890 году. Здание внутри поделено на 4 яруса. Ее фасады имеют сдержанный декор. С третьего яруса есть выход на балкон.

Северная башня построена в 1910 году. Она поделена на 6 ярусов. Ее фасады по сравнению с соседкой более богато декорированы. Балкона у нее нет, зато на третьем ярусе у высокие сдвоенные окна.

Башни являются местной достопримечательностью. Горожане даже дали им имена: Кася и Бася. Говорят, так звали двух подруг, которые работали в разных организациях, которые когда-то размещались в башнях. Теперь в них художественные мастерские.

Здание бывшей водонапорной башни в Гомеле стоит в самом центре города. Ее построили в послевоенное время, в 1953 году. В частные руки она перешла уже в нашем, XXI веке.

Теперь в башне ресторан. Называется он, как вы догадались, «Башня».





Правда, само заведение находится в трехэтажном новострое, башня в ресторанной жизни мало задействована.

В Полоцке водонапорку построили в 1953 году. В диаметре она 8 метров, высота — почти 33 метра. Долгое время она пустовала, но сносить ее никто не решался. По гомельскому пути не пошли и открыли в башне природно-экологический музей .





Открытию предшествовала реконструкция: лестница теперь по центру башни. На самом верху находится обзорная площадка, откуда открывается прекрасный вид на Полоцк. Без пристроек не обошлось — к башне примыкает современная конструкция из стекла и металла с лестницей внутри. По ней можно попасть на один из трех уровней башни.



Внутри башни-музея

В Бобруйске водонапорной башне тоже нашли применение — в ней теперь ресторан «Чырвоная вежа».



Бобруйская башня-ресторан. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В ней легально варят самогон, а у входа стоит скульптура Шуры Балаганова.





К слову, это заведение принадлежит госпредприятию — бобруйскому «Водоканалу».



Банкетный зал в башне с видом на город. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Очередь на реконструкцию

Пожалуй, на этом список башен, получивших вторую жизнь обрывается. Но есть еще и «очередники» — водонапорки, которым обещали нечто лучшее, чем заряд тротила.





Например, самая известная водонапорная башня Минска в районе пересечения железной дороги и проспекта Жукова уже с начала 90-х ждет реконструкции. Ее постройка датирована началом XX века, стиль ― неоготика, на стене есть охранная табличка. Раньше башня обеспечивала водой больничные корпуса, паровозное депо и станцию. Кстати, это единственное инженерное сооружение начала XX века, сохранившееся до нашего времени.





В 1991 году башня перешла в частные руки, но собственник так и не решил, что с ней делать, и продал архитектору Сергею Асташенку. Последний два года назад заявлял прессе, что намерен открыть в бывшей водонапорной башне творческую мастерскую.





Внутри даже начались работы по реконструкции: появились новые перекрытия, вместо деревянных щитов в оконных проемах — стеклопакеты. Но, похоже, работы еще не закончились. На первом этаже горит свет, слышны голоса. Но оценить актуальное состояние башни не удалось: железная дверь заперта, а люди внутри с журналистом общаться отказались.

В Минске это не единственная водонапорная башня. Просто другим повезло меньше.

Например, башня на на территории авиационного колледжа по улице Уборевича была построена в 1930 — 1950 годы. Сейчас вход заложен.



Фото: poshyk.info

А вот башня в бывшем имении Тышкевичей в Логойске. Ей тоже не повезло — классическая заброшенка, хотя состояние стен отличное.



Башня в Логойске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Перестройка с пристройкой

В прошлом году старая башня в Бресте была продана с аукциона группе компаний «Стратег». Архитектор Юрий Литвинский рассказал REALTY.TUT.BY, что башню реконструируют под административные и торговые помещения, на верхнем этаже планируется кафе.







Фото слева — актуальное состояние брестской башни. Фото справа — проект реконструкции архитектора Юрия Литвинского

В результате реконструкции внешний вид башни изменится существенно. Архитектор объясняет, что перепрофилирование башни требует решения сложных технических задач.



Проект. Фото предоставлено архитектором Юрием Литвинским

— Это в первую очередь инженерное сооружение, которое никогда не отапливалась и не имело таких коммуникаций, как электричество, бытовая канализация, — говорит Юрий Литвинский. — Внутри башня полая, без перекрытий. Толщина стены у основания — 80 см, в верхней части — 60 см. По проекту реконструкции в ней появятся перекрытия между девятью этажами. Площадь каждого не велика — всего 30 квадратов. Общая площадь здания составит 927 м2.



Проект. Фото предоставлено архитектором Юрием Литвинским

Сверху, в расширении башни, будет кафе с видом на город. Сама башня получит утепление стен и облицовку из состаренного кирпича. Делать лифт внутри нецелесообразно — вместе с лестницей они «съест» все свободное пространство. Поэтому лифт поместят в стеклянную пристройку рядом. У подножия башни появится двухэтажный стилобат.

Сейчас проект реконструкции находится на стадии согласования, а сдача объекта в планах компании уже в следующем году.

Из башни в Борисове хотели сделать жилье — достроить ее до девятиэтажного здания. Проект предусматривал реконструкцию здания под жилой дом.







Фото слева — так башня выглядит сейчас, фото справа — такой проект предлагался. Фото: vborisove.by

На каждом этаже — по 2 квартиры стандартного и экономкласса площадью 50−60 кв. метров. Предусмотрен лифт. Пока дальше прожектов дело не пошло.

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