О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Он получил разностороннее образование в лучшем учебном заведении России начала XIX в. По окончании Царскосельского лицея он был направлен в Коллегию иностранных дел, но служебного рвения за три года пребывания в ведомстве он так и не проявил, так как всецело отдавался творчеству. После себя Пушкин оставил богатое литературное наследие. В полное собрание его сочинений вошли стихотворения, поэмы, сказки, романы, повести, критика и публицистика, письма, дневники и воспоминания.

"АиФ" собрал 10 максимально простых вопросов, касающихся биографии великого поэта.

Когда родился?

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду. Он недолго служил в лейб-гвардии Егерского полка, состоял чиновником в Комиссариатском штате в Москве и в Комиссариатской комиссии резервной армии в Варшаве, со службы ушел в чине статского советника. В семье Пушкиных было восемь детей: старший Александр, а также Ольга, Николай и Лев. Остальные дети — Павел, Михаил, Платон и София — умерли в младенчестве. Воспитанием Пушкина занимались французские гувернеры, бабушка Мария Алексеевна, а также няня, от которой он перенял любовь к народным сказкам.



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Как звали няню?

Сколько сказок написал?

Сказки Александра Пушкина представляют собой целый цикл стихотворных произведений поэта, написанный в 1820-1830-х годах. В собрание его сочинений входят семь произведений, относящихся к этому жанру: «Жених», «О попе и работнике его Балде», «О медведихе», «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О золотом петушке».

Какие стихи считаются самыми известными?

Лирика была основным жанром в творчестве Пушкина, в ней он наиболее ярко раскрывал свои идеалы и жизненные ценности. В своих стихах поэт много внимания уделял теме родины и любви к ней, описывал красоту и величие природы. Тематикой его произведений также были любовь, свобода, предназначение поэта, дружба. Некоторые свои стихотворения он писал в жанре дружеского послания и посвящал близким по духу людям. Самыми известными его стихами считаются «У лукоморья дуб зелёный...», «Узник», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Я помню чудное мгновенье...», «Няне», «К Чаадаеву», «Я вас любил...». Все они отличаются легким и запоминающимся слогом, простым строением и красочными образами.



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Сколько детей было у поэта?

У Александра Пушкина и Натальи Гончаровой было четверо детей: дочери Мария и Наталья, сыновья Александр и Григорий.

Мария, старшая дочь поэта, была фрейлиной императрицы Марии Александровны, супруги Александра II, а позже — попечительницей городской читальни в Москве.

Наталья была супругой принца Николая Вильгельма Нассауского. Александр был известным русским генералом и членом советов по учебной части Екатерининского и Александровского женских институтов, заведующим учебной частью Московского Императорского коммерческого училища, а также опекуном Московского присутствия Опекунского совета Учреждений императрицы Марии. Младший сын Григорий был членом Виленской судебной палаты и одним из главных благотворителей местной гимназии. Вместе со своей семьей он жил под Вильнюсом.

У него действительно есть африканские корни?

Да, есть. Мать Пушкина Надежда Осиповна была дочерью Осипа Абрамовича Ганнибала и Марии Алексеевны Пушкиной и внучкой Абрама Петровича Ганнибала, «арапа Петра Великого». Прапрадед Пушкина по материнской линии был богатым и владетельным феодалом в Эфиопии. Как писал Пушкин, его сына тайно увезли в Константинополь в качестве раба. «Дед ее был негр, сын влиятельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он анаматом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году ... и дал ему фамилию Ганнибал».



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Где находятся Михайловское и Болдино?

Болдино — село в Нижегородской области. На протяжении четырех веков оно принадлежало роду Пушкиных. Пушкин часто проводил там время, останавливаясь в усадьбе отца. В Болдино были написаны «Сказка о золотом петушке», «Медный всадник», «Анджело», «Пиковая дама», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие.

Михайловское было имением матери Пушкина в Псковской губернии. Обустраивал его еще в XVIII веке Осип Ганнибал. Там было создано около ста произведений, в частности, трагедия «Борис Годунов», центральные главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин», окончена поэма «Цыганы», задуманы «Маленькие трагедии», а также написаны такие стихотворения, как «Деревня», «Пророк», «Я помню чудное мгновенье...», «Вновь я посетил...» и многие другие.

Когда была дуэль и с кем?

Дуэль состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года на Черной речке в предместье Петербурга. На нее Пушкин вызвал французского подданного Жоржа Дантеса. Поводом послужило анонимное послание. В ноябре 1836 года Пушкин и несколько его друзей получили пасквиль, автор которого назвал поэта «рогоносцем», намекая на мнимую связь его жены Натальи с офицером Жоржем Дантесом. Чтобы защитить свою честь, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Первым выстрелил Дантес. Пуля попала Пушкину в живот. Поэт ненадолго потерял сознание, но потом очнулся и сделал ответный выстрел. Ранение оказалось неопасным, пуля попала Дантесу в руку.



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Когда умер?

Пушкин скончался в 14:45 29 января 1837 года в квартире, которую он снимал в доме княгини Волконской на набережной реки Мойки.

После дуэли у поэта не прекращалось кровотечение из раны. Спасти его пытались лучшие петербургские врачи во главе с императорским лейб-медиком, но все их попытки оказались напрасными. Через два дня после дуэли Пушкину стало трудно дышать, у него появились галлюцинации. Узнав о неизбежной кончине, Пушкин выразил желание видеть священника. Исповедовал поэта и причащал святых таин отец Петр из церкви Спаса на Конюшенной площади.

Где похоронен?

После смерти поэта по приказу императора его тело было тайно вывезено из Петербурга. Похороны состоялись в селе Михайловском у Святогорского монастыря Псковской губернии 5 февраля 1837 года. Император запретил «всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина». В августе 1841 года на могиле было установлено надгробие работы скульптора Александра Пермагорова.