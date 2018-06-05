ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине

06.06.2018 16:31 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине
Александр Пушкин, портрет работы О. А. Кипренского. © / Фото из открытых источников

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Он получил разностороннее образование в лучшем учебном заведении России начала XIX в. По окончании Царскосельского лицея он был направлен в Коллегию иностранных дел, но служебного рвения за три года пребывания в ведомстве он так и не проявил, так как всецело отдавался творчеству. После себя Пушкин оставил богатое литературное наследие. В полное собрание его сочинений вошли стихотворения, поэмы, сказки, романы, повести, критика и публицистика, письма, дневники и воспоминания.

"АиФ" собрал 10 максимально простых вопросов, касающихся биографии великого поэта.

Когда родился?

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду. Он недолго служил в лейб-гвардии Егерского полка, состоял чиновником в Комиссариатском штате в Москве и в Комиссариатской комиссии резервной армии в Варшаве, со службы ушел в чине статского советника. В семье Пушкиных было восемь детей: старший Александр, а также Ольга, Николай и Лев. Остальные дети — Павел, Михаил, Платон и София — умерли в младенчестве. Воспитанием Пушкина занимались французские гувернеры, бабушка Мария Алексеевна, а также няня, от которой он перенял любовь к народным сказкам.

О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине
Где можно найти аудиокниги Пушкина, Толстого и других классиков?
Подробнее

Как звали няню?

О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине Няня Пушкина - белоруска?
Няню Пушкина звали Арина Родионовна. Так ее называли в домашнем кругу и когда она пришла служить в дом Пушкиных. Настоящее ее имя — Ирина. Именно оно указано в церковных документах о ее рождении и смерти. Фамилии у няни Пушкина не было, так как она являлась представительницей крестьянского сословия. Будучи крепостной, она принадлежала графу Апраксину, но потом прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал купил у него имение, и Арина Родионовна перешла в его собственность.

Сколько сказок написал?

Сказки Александра Пушкина представляют собой целый цикл стихотворных произведений поэта, написанный в 1820-1830-х годах. В собрание его сочинений входят семь произведений, относящихся к этому жанру: «Жених», «О попе и работнике его Балде», «О медведихе», «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О золотом петушке».

Какие стихи считаются самыми известными?

Лирика была основным жанром в творчестве Пушкина, в ней он наиболее ярко раскрывал свои идеалы и жизненные ценности. В своих стихах поэт много внимания уделял теме родины и любви к ней, описывал красоту и величие природы. Тематикой его произведений также были любовь, свобода, предназначение поэта, дружба. Некоторые свои стихотворения он писал в жанре дружеского послания и посвящал близким по духу людям. Самыми известными его стихами считаются «У лукоморья дуб зелёный...», «Узник»,  «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Я помню чудное мгновенье...», «Няне», «К Чаадаеву», «Я вас любил...». Все они отличаются легким и запоминающимся слогом, простым строением и красочными образами.

О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине
Бросая вызов всем подряд. Пушкина погубили скандальный нрав и злопамятность
Подробнее

Сколько детей было у поэта?

У Александра Пушкина и Натальи Гончаровой было четверо детей: дочери Мария и Наталья, сыновья Александр и Григорий.

Мария, старшая дочь поэта, была фрейлиной императрицы Марии Александровны, супруги Александра II, а позже — попечительницей городской читальни в Москве.

О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине Увалень. Дуэлянт. Бабник. Александр Пушкин и женщины, окружавшие его

Наталья была супругой принца Николая Вильгельма Нассауского. Александр был известным русским генералом и членом советов по учебной части Екатерининского и Александровского женских институтов, заведующим учебной частью Московского Императорского коммерческого училища, а также опекуном Московского присутствия Опекунского совета Учреждений императрицы Марии. Младший сын Григорий был членом Виленской судебной палаты и одним из главных благотворителей местной гимназии. Вместе со своей семьей он жил под Вильнюсом.

У него действительно есть африканские корни?

Да, есть. Мать Пушкина Надежда Осиповна была дочерью Осипа Абрамовича Ганнибала и Марии Алексеевны Пушкиной и внучкой Абрама Петровича Ганнибала, «арапа Петра Великого». Прапрадед Пушкина по материнской линии был богатым и владетельным феодалом в Эфиопии. Как писал Пушкин, его сына тайно увезли в Константинополь в качестве раба. «Дед ее был негр, сын влиятельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он анаматом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году ... и дал ему фамилию Ганнибал».

О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине
Новый взгляд на классику: Онегин отверг Татьяну, потому что не был педофилом?
Подробнее

Где находятся Михайловское и Болдино?

Болдино — село в Нижегородской области. На протяжении четырех веков оно принадлежало роду Пушкиных. Пушкин часто проводил там время, останавливаясь в усадьбе отца. В Болдино были написаны «Сказка о золотом петушке», «Медный всадник», «Анджело», «Пиковая дама», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие.

Михайловское было имением матери Пушкина в Псковской губернии. Обустраивал его еще в XVIII веке Осип Ганнибал. Там было создано около ста произведений, в частности, трагедия «Борис Годунов», центральные главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин», окончена поэма «Цыганы», задуманы «Маленькие трагедии», а также написаны такие стихотворения, как «Деревня», «Пророк», «Я помню чудное мгновенье...», «Вновь я посетил...» и многие другие.

Когда была дуэль и с кем?

Дуэль состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года на Черной речке в предместье Петербурга. На нее Пушкин вызвал французского подданного Жоржа Дантеса. Поводом послужило анонимное послание. В ноябре 1836 года Пушкин и несколько его друзей получили пасквиль, автор которого назвал поэта «рогоносцем», намекая на мнимую связь его жены Натальи с офицером Жоржем Дантесом. Чтобы защитить свою честь, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Первым выстрелил Дантес. Пуля попала Пушкину в живот. Поэт ненадолго потерял сознание, но потом очнулся и сделал ответный выстрел. Ранение оказалось неопасным, пуля попала Дантесу в руку.

О попе и Балде. 10 стыдных вопросов о Пушкине
Почему Пушкин делает всё за всех и откуда пошло выражение «дойти до ручки»
Подробнее

Когда умер?

Пушкин скончался в 14:45 29 января 1837 года в квартире, которую он снимал в доме княгини Волконской на набережной реки Мойки.

После дуэли у поэта не прекращалось кровотечение из раны. Спасти его пытались лучшие петербургские врачи во главе с императорским лейб-медиком, но все их попытки оказались напрасными. Через два дня после дуэли Пушкину стало трудно дышать, у него появились галлюцинации. Узнав о неизбежной кончине, Пушкин выразил желание видеть священника. Исповедовал поэта и причащал святых таин отец Петр из церкви Спаса на Конюшенной площади.

Где похоронен?

После смерти поэта по приказу императора его тело было тайно вывезено из Петербурга. Похороны состоялись в селе Михайловском у Святогорского монастыря Псковской губернии 5 февраля 1837 года. Император запретил «всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина». В августе 1841 года на могиле было установлено надгробие работы скульптора Александра Пермагорова.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​6 июня родился поэт, основоположник современного русского литературного языка Александр Пушкин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как используют водонапорные башни: музей, мастерские, караоке и ресторан с самогонным аппаратом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика