Хирург спас жизнь новорождённому орангутану в Новосибирске

В новосибирском зоопарке три месяца назад появился на свет орангутан. Когда его осмотрели, оказалось, что у детёныша сломана теменная кость черепа. Судя по всему, это была родовая травма.

Нейрохирург Алексей Пилипенко, работающий в Детской городской клинической больнице, вызвался спасти жизнь орангутану. Он провёл операцию по реконструции свода черепа, и она завершилась успешно.

Теперь орангутан, которого назвали Матику, чувствует себя хорошо.