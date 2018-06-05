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Хирург спас жизнь новорождённому орангутану в Новосибирске
В новосибирском зоопарке три месяца назад появился на свет орангутан. Когда его осмотрели, оказалось, что у детёныша сломана теменная кость черепа. Судя по всему, это была родовая травма.
Нейрохирург Алексей Пилипенко, работающий в Детской городской клинической больнице, вызвался спасти жизнь орангутану. Он провёл операцию по реконструции свода черепа, и она завершилась успешно.
Теперь орангутан, которого назвали Матику, чувствует себя хорошо.
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В новосибирском зоопарке три месяца назад появился на свет орангутан. Когда его осмотрели, оказалось, что у детёныша сломана теменная кость черепа. Судя по всему,...
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