|
Фестиваль шансона и бардовской песни пройдет на Августовском канале 16 июня
06.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Августовский канал превратится в большую культурную зону шансона и бардовской песни «Августовский фест» и пригласит всех на праздник хорошей музыки, состоящий из хитов, премьер и сюрпризов.
Музыканты и исполнители жанра шансон ярко и профессионально представят зрителям свое творчество, а главным сюрпризом станет выступление артистов белорусской эстрады Игоря Аксюты, Светланы Шиманской и Алексея Рома! Лучшие представители в жанре лирический шансон в Республике Беларусь исполнят для вас свои песни и подарят хорошее настроение!
Истинных ценителей авторской музыки и поклонников игры на гитаре порадуют выступлениями известные барды, а начинающие исполнители получат уникальную возможность проявить свои таланты и уверенно заявить о себе. Вас ждет настоящий бардовский фестиваль!
Культурно-спортивная акция «За здоровый образ жизни!» пригласит всех любителей активных командных игр на экстремальные развлечения и необычные соревнования: «Водный теннис», «Перенос дамы», мини-чемпионат «Камень-ножницы-бумага», игра «Гольфдуб», первая сюжетная квест-игра со сменой локаций «Фантазии Керрола».
Каждый победитель соревнований получит в подарок прогулку на теплоходе по Августовскому каналу.
Завершится праздник костром «Дружбы», возле которого можно будет не только согреться, но и вместе спеть песни, знакомые каждому.
Время: 16 июня в 15.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Августовский канал превратится в большую культурную зону шансона и бардовской песни «Августовский фест» и пригласит всех на праздник хорошей музыки, состоящий из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)