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Фестиваль шансона и бардовской песни пройдет на Августовском канале 16 июня

06.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Фестиваль шансона и бардовской песни пройдет на Августовском канале 16 июня

Августовский канал превратится в большую культурную зону шансона и бардовской песни «Августовский фест» и пригласит всех на праздник хорошей музыки, состоящий из хитов, премьер и сюрпризов. 

Музыканты и исполнители жанра шансон ярко и профессионально представят зрителям свое творчество, а главным сюрпризом станет выступление артистов белорусской эстрады Игоря Аксюты, Светланы Шиманской и Алексея Рома! Лучшие представители в жанре лирический шансон в Республике Беларусь исполнят для вас свои песни и подарят хорошее настроение! 

Истинных ценителей авторской музыки и поклонников игры на гитаре порадуют выступлениями известные барды, а начинающие исполнители получат уникальную возможность проявить свои таланты и уверенно заявить о себе. Вас ждет настоящий бардовский фестиваль! 

Культурно-спортивная акция «За здоровый образ жизни!» пригласит всех любителей активных командных игр на экстремальные развлечения и необычные соревнования:  «Водный теннис», «Перенос дамы», мини-чемпионат «Камень-ножницы-бумага», игра «Гольфдуб», первая сюжетная квест-игра со сменой локаций «Фантазии Керрола». 

Каждый победитель соревнований получит в подарок прогулку на теплоходе по Августовскому каналу. 
И это еще не все! Площадка для больших и не очень компаний на свежем воздухе позволит вам от души поиграть в «Мафию», «Крокодила», «UNO», «Твистер», брейн-ринг и другие игры. 

Фестиваль шансона и бардовской песни пройдет на Августовском канале 16 июня

Завершится праздник костром «Дружбы», возле которого можно будет не только согреться, но и вместе спеть песни, знакомые каждому. 
 «Августовский фест» – это праздник музыки и активного отдыха от души и для души! 

Время: 16 июня в 15.00. 
Место: Августовский канал (шлюз Домбровка). 

http://grodnonews.by/

 
 
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Августовский канал превратится в большую культурную зону шансона и бардовской песни «Августовский фест» и пригласит всех на праздник хорошей музыки, состоящий из...
 
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