Фестиваль шансона и бардовской песни пройдет на Августовском канале 16 июня

Августовский канал превратится в большую культурную зону шансона и бардовской песни «Августовский фест» и пригласит всех на праздник хорошей музыки, состоящий из хитов, премьер и сюрпризов.

Музыканты и исполнители жанра шансон ярко и профессионально представят зрителям свое творчество, а главным сюрпризом станет выступление артистов белорусской эстрады Игоря Аксюты, Светланы Шиманской и Алексея Рома! Лучшие представители в жанре лирический шансон в Республике Беларусь исполнят для вас свои песни и подарят хорошее настроение!

Истинных ценителей авторской музыки и поклонников игры на гитаре порадуют выступлениями известные барды, а начинающие исполнители получат уникальную возможность проявить свои таланты и уверенно заявить о себе. Вас ждет настоящий бардовский фестиваль!

Культурно-спортивная акция «За здоровый образ жизни!» пригласит всех любителей активных командных игр на экстремальные развлечения и необычные соревнования: «Водный теннис», «Перенос дамы», мини-чемпионат «Камень-ножницы-бумага», игра «Гольфдуб», первая сюжетная квест-игра со сменой локаций «Фантазии Керрола».

Каждый победитель соревнований получит в подарок прогулку на теплоходе по Августовскому каналу.

И это еще не все! Площадка для больших и не очень компаний на свежем воздухе позволит вам от души поиграть в «Мафию», «Крокодила», «UNO», «Твистер», брейн-ринг и другие игры.





Завершится праздник костром «Дружбы», возле которого можно будет не только согреться, но и вместе спеть песни, знакомые каждому.

«Августовский фест» – это праздник музыки и активного отдыха от души и для души!

Время: 16 июня в 15.00.

Место: Августовский канал (шлюз Домбровка).

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