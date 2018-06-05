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В Украине все же лишат депутатов неприкосновенности
06.06.2018 16:51 — Разное | Ежедневник
Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
К такому выводу суд пришел после просьбы Верховной Рады дать заключение по поводу того, соответствует ли данный законопроект требованиям ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины, или нет, сообщает
Теперь документ может быть рассмотрен парламентом. Законопроект должны поддержать не менее 226 депутатов Верховной Рады. Окончательное принятие может происходить не ранее чем на следующей очередной сессии ВР и должно приниматься минимум 300 голосами
Согласно законопроекту, из текста Конституции исчезают ч. 1 и ч. 3 ст. 80. Именно в этих пунктах сказано о неприкосновенности депутатов, запрете на их арест и привлечение к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.
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Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
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