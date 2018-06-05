В Украине все же лишат депутатов неприкосновенности





Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

К такому выводу суд пришел после просьбы Верховной Рады дать заключение по поводу того, соответствует ли данный законопроект требованиям ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины, или нет, сообщает УНИАН .

Теперь документ может быть рассмотрен парламентом. Законопроект должны поддержать не менее 226 депутатов Верховной Рады. Окончательное принятие может происходить не ранее чем на следующей очередной сессии ВР и должно приниматься минимум 300 голосами

Согласно законопроекту, из текста Конституции исчезают ч. 1 и ч. 3 ст. 80. Именно в этих пунктах сказано о неприкосновенности депутатов, запрете на их арест и привлечение к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.