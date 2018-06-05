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Какие рекордные доходы задекларировали минчане за 2017 год. Топ по всем районам столицы

06.06.2018 16:54 — Разное | Tut.by  
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Самый большой доход за 2017 год в Минске задекларировал житель Центрального района — 58 миллионов 862 тысяч 179 рублей, сообщали ранее в ИМНС по Минску. Ему же принадлежит и наибольший подоходный налог 7 миллионов 30 тысяч 215 рублей. В инспекции МНС по Минску рассказали FINANCE.TUT.BY, какие самые большие суммы дохода задекларировали во всех районах Минска, а также какие суммы подоходного налога уплатили в бюджет города. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Партизанском районе Минска также наибольший доход и наибольшая сумма подоходного налога принадлежать одному плательщику — 14 776 776 рублей и 1 920 848 рублей соответственно.

Плательщик Октябрьского района Минска задекларировал наибольший размер дохода — 7 331 971 рубль и уплатил наибольшую сумму подоходного налога — 941 945 рублей.

Во Фрунзенском районе Минска также наибольший доход и наибольшая сумма подоходного налога принадлежать одному плательщику (4 601 716 рублей и 137 663 рубля соответственно).

Жителем Ленинского района столицы задекларирован наибольший доход в размере 3 172 875 рублей. Наибольшая сумма подоходного налога, предъявленная в этом районе, составила 204 025 рублей.

Наибольший доход, задекларированный жителем Заводского района Минска, составил 2 607 200 рублей. Ему же предъявлена к уплате и наибольшая сумма подоходного налога — 305 042,4 рубля.

В Первомайском районе столицы наибольший доход — 2 451 855 рублей, задекларирован плательщиком, которому предъявлена и наибольшая сумма подоходного налога — 318 741 рубль.

В Московском районе столицы наибольший доход — 1 946 700 рублей, задекларирован плательщиком, которому предъявлена и наибольшая сумма подоходного налога — 253 071 рубль.

Плательщик Советского района Минска задекларировал наибольший размер дохода — 1 693 001 рубль и уплатил наибольшую сумму подоходного налога — 220 090 рублей.

Всего налоговые декларации по подоходному налогу с физических лиц в текущем году подали около 11,7 тыс. минчан. По результатам перерасчета представленных деклараций 7,8 тыс. граждан предъявлен к уплате подоходный налог в размере 36,4 млн рублей, 330 гражданам подоходный налог в сумме 993 тыс. возвращен в связи с предоставлением налоговых вычетов.

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Теги: Минск
 
 
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В инспекции МНС по Минску рассказали FINANCE.TUT.BY, какие самые большие суммы дохода задекларировали во всех районах Минска, а также какие суммы подоходного налога...
 
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