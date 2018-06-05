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"Сто долларов за концерт - хорошо". Спросили у белорусской группы, можно ли заработать музыкой

06.06.2018 16:43 — Разное | Tut.by  
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7 июня в Минске состоится прощальный концерт группы Tonqixod — победителей наград Experty.by 2018 в номинации «Лучший альбом года». Среди его поклонников — лидер «Крамы» Игорь Ворошкевич, экономист Сергей Чалый, писатель Альгерд Бахаревич и культуролог Максим Жбанков. AFISHA.TUT.BY поговорила с музыкантами о том, как в Беларуси можно заработать на музыке (беспощадный спойлер: очень сложно).

Справка AFISHA.TUT.BY

Tonqixod — арт-роковое трио из Минска, на счету которого два студийных альбома («Прадмова» 2014, «Колер, якога няма» 2017) и рекордных девять наград Experty.by по голосам белорусских и зарубежных журналистов. Музыканты также побеждали на фестивале «Басовішча», на церемониях «Даём рады» от «Еврорадио» и «Героі году» от TuzinFM.


В беседе участвуют (слева направо): Владимир Ленкевич (вокал, гитара), Андрей Алексеенко (барабаны), Максим Субоч (вокал, клавишные, бас). Ответы — перевод с белорусского.

— Чтобы нормально зарабатывать музыкой, нужно много работать. Спросите, например, у NAVIband, — начинает разговор Андрей Алексеенко.

Его коллега по группе Максим Субоч конкретизирует, что речь идет о заработке с концертов и с авторских отчислений:

— Но и на этом не разгонишься. Иногда выезды за границу могут помочь подработать, но бывает, что выход в ноль после серии концертов в той же Польше — это хороший результат. Возможно, кто-то зарабатывает корпоративами.

Владимир Ленкевич улыбается: «Мы о таком не слышали». И потом уже серьезно добавляет, что в случае с «Тонкиходом» до зарабатывания реальных денег никогда не доходило.

— Сто долларов за концерт на человека — это уже очень хорошо. Так что речь скорее о компенсации затрат. Ведь музыка — дорогое удовольствие. Аренда точки для репетиций — около сотни долларов в месяц, постоянно надо обновлять инструменты. Приличная гитара, клавиши, эффекты, усилители, коммутация — все это тысячи и тысячи долларов.


Фото: Таня Капитонова, 34mag.net

А.А.: Если считать музыку хобби, то это очень дорогое хобби. Но для меня лично это гораздо больше. Поэтому в потребительскую корзину я после продуктов сразу пихаю барабанные палочки, пластики, стойки и пр. Про суммы на запись точно сказать не могу, у меня небольшой опыт. Но думаю, что если на альбом (или на клип) у тебя меньше десяти тысяч долларов, то придется туговато. Хотя времена меняются, клипы снимают на телефон, звукозапись тоже упрощается. Короче, все можно сделать «на коленке» и за меньшие деньги.

М.С.: А что касается нашего альбома «Колер, якога няма», то на запись и сведение мы потратили где-то около пяти тысяч долларов. Примерно половину из этого мы собрали через краудфандинг. В качестве благодарности потом люди получали диски, а за сумму побольше — персональное элегическое двустишие.

В.Л.: Одна из самых больших затрат — время. То время, которое потенциально мог бы потратить на зарабатывание денег в офисе, ты отдаешь музыке. Само по себе это круто, но никак не укрепляет финансовую стабильность.

— А кем вы работаете кроме как музыкантами? — интересуемся.

А.А.: Я уже больше полугода зарабатываю исключительно своим умением бить в барабан. Решил для себя, что это такой вызов. Сможешь или нет? Пока получается, хоть проектов у меня не так много. Спасибо ребятам из банды Irdorath, я считаю, что мы не случайно встретились. Группа регулярно играет на фестивалях в Германии и других странах Европы. До этого работал переводчиком в службе поддержки одного сайта.

В.Л.: Я работаю в Белорусском ПЕН-центре, это такая писательская организация, короче говоря, занимаюсь всякими штуками, связанными с литературой и литературным процессом, время от времени перевожу.

М.С.: Я инженер, плюс у меня куча всяких нестабильных подработок.


Фото: Таня Капитонова, 34mag.net

— Что значит в Беларуси быть успешным музыкантом? Как вы для себя определите: стали вы уже успешными или нет?

М.С.: Каждый может вкладывать в понятие «успех» разное. В самом распространенном смысле это известность, хороший заработок, поклонники. Однако есть и другой путь: работа в узкой нише без расчета на широкую известность и деньги. Я лично убежден, что если человек занимается чистым искусством, то это заведомо нерентабельный сценарий, который в лучшем случае отзовется через годы неким признанием, но никак не компенсирует затрат на это самое творчество. Но ведь здесь еще вопрос в удовлетворенности тем, что делаешь. Поэтому в Беларуси, как и в других странах, музыкант балансирует между этими критериями, руководствуясь личными потребностями, экономической ситуацией и степенью развитости шоу-бизнеса. Мне кажется, Tonqixod в белорусских масштабах — довольно успешный проект, т. к. удалось объединить вокруг себя какую-то аудиторию, несмотря на не самый мейнстримовый стиль. Однако в финансовом плане этот проект все же не является хоть сколько-нибудь успешным.

В.Л.: Это провал! А вообще мне на ум пришел еще один критерий успешности: если твои песни играют другие музыканты. Такой респект от коллег, мне кажется, весьма ценным. Но и по этому параметру у нас — провал.


Фото: Таня Капитонова, 34mag.net

— А играть на корпоративах, если зовут, — стыдно?

А.А.: Для меня с некоторых времен стало стыдно играть каверы. Ну, а играть свои песни на корпоративах не стыдно, я считаю.

М.С.: Я настороженно отношусь, не хотел бы, потому что это слишком непредсказуемое мероприятие. Тем более что такого рода музыка, как у нас, не всем понравится.

— Награды как-то помогают котироваться белорусским группам?

М.С.: Награды помогают укрепить самооценку. И это сильный психологический фактор.

В.Л.: Это явно помогает быть немного на слуху. Особенно, когда к ним идет какой-то практический приз, как в рамках главных номинаций Experty.by. Нам организовали сольный концерт, а также рекламу, работу со СМИ и соцсетями. Понятно, что тысячу человек от этого мы не соберем — слишком специфичная музыка. Но если смотреть на факты, то у нашей группы за пять лет было три самых больших сольных концерта по билетам: в РТБД с первым альбомом, в малом зале Купаловского театра со вторым и сейчас вот прощальный в «Брюгге». Два из них, считая нынешний, прошли при поддержке наград Experty.by и их партнеров.

TONQIXOD с программой «Шах і мат»

Когда: 7 июня, 20.00.

Где: клуб «Брюгге» (пр. Партизанский, 6а).

Сколько: 15 руб. (танцпол), 20 руб. (сидячие).

 
Теги: Минск
 
 
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7 июня в Минске состоится прощальный концерт группы Tonqixod - победителей наград Experty.by 2018 в номинации "Лучший альбом года".
 
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