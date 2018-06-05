Жители Червенского района обратились к губернатору с наболевшими вопросами

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня встретился с жителями Червенского района на приеме граждан. В списке адресованных главе столичного региона вопросов – приватизации жилья сельхозпредприятий, состояние дорог, качество питьевой воды.

Участие в приеме граждан также принимали председатель райисполкома Виталий Козлов и представители районных служб, которые непосредственно отвечают за решение возникших проблем.

Актуальной остается тема качества питьевой воды. Озвучили ее перед губернатором жительницы городского поселка Смиловичи: они пожаловались и на цвет воды, и на ее сероводородный запах. Директор УП «Червенское ЖКХ» Александр Уласевич, поясняя ситуацию, сослался на застаивание воды из-за ее низкого разбора:

— Мероприятия по хлорированию результата не дают. Принято решение до конца мая провести водовод в соседнюю деревню Заполье, где ощущается нехватка воды, и за счет этого улучшить ее качество.

В целом число обращений граждан находится примерно на одном уровне, -отметил Анатолий Исаченко по окончании приема граждан. — Как всегда,

поднимаются земельные и жилищные вопросы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства. А вот вопросов по трудоустройству стало меньше. Сейчас больше обращаются руководители хозяйств по поводу нехватки квалифицированных рабочих.

Подробнее о приеме граждан – в ближайшем номере «Раённага весніка».