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В Буда-Кошелево 30-летний мужчина напал на прохожих с топором

06.06.2018 16:58 — Разное | Аргументы и факты  
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В Буда-Кошелево 30-летний мужчина напал на прохожих с топором
Фото из открытых источников

Как стало известно, 30-летний мужчина вел себя неадекватно. По словам очевидцев, он бегал по улицам Буда-Кошелево, размахивал топором, громил постройки, разбивал стекла в зданиях и пугал прохожих.

В Буда-Кошелево 30-летний мужчина напал на прохожих с топором В центре Бреста двое пьяных парней угрожали прохожим топором

Затем мужчина переместился в соседнюю деревню и принялся бушевать там. Двое сельчан попытались остановить его, но в ответ были травмированы топором. Пострадавшие были отправлены в больницу. К счастью, их жизни вне опасности, передает Onliner.by.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины неадекватного поведения нападавшего. По некоторым данным, мужчина страдает психическим отклонением. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что подобный инцидент произошел 1 июня в Бресте. Там двое молодых людей с топорами гонялись по улице за людьми и угрожали им. Пострадал один человек. Злоумышленников задержали правоохранители.

 
Теги: Брест
 
 
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