В Буда-Кошелево 30-летний мужчина напал на прохожих с топором

Как стало известно, 30-летний мужчина вел себя неадекватно. По словам очевидцев, он бегал по улицам Буда-Кошелево, размахивал топором, громил постройки, разбивал стекла в зданиях и пугал прохожих.

Затем мужчина переместился в соседнюю деревню и принялся бушевать там. Двое сельчан попытались остановить его, но в ответ были травмированы топором. Пострадавшие были отправлены в больницу. К счастью, их жизни вне опасности, передает Onliner.by .

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины неадекватного поведения нападавшего. По некоторым данным, мужчина страдает психическим отклонением. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что подобный инцидент произошел 1 июня в Бресте. Там двое молодых людей с топорами гонялись по улице за людьми и угрожали им. Пострадал один человек. Злоумышленников задержали правоохранители.