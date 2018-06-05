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Как дети видят Минск: в Сети появилась необычная карта города
Ученики минской Школы архитектурного мышления презентовали свой
Интерактивная карта состоит из трех слоев. Первый — Минск настоящего, где ученики отразили максимально объективные данные о городе сегодня. Второй слой — Минск будущего (2067), где ученики создали свои проекты, основываясь на собственном представлении о будущем. Третий слой — сны минчан, некий параллельный Минск сновидений.
«Город — это дома и улицы, его жители и их отношения, растения и птицы, и даже наши сны о нем. Город — это целый мир, который на данном сайте показывается и объясняется. От архитектуры до микроорганизмов, от экологии до звукового ландшафта — в рамках сайта исследуются самые различные аспекты города», — рассказали авторы проекта.
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