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Как дети видят Минск: в Сети появилась необычная карта города

06.06.2018 16:59 — Разное | Tut.by  
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Ученики минской Школы архитектурного мышления презентовали свой сайт-исследование города. Все содержимое сайта создали дети от 7 до 13 лет под руководством специалистов из различных областей.


Изображение: minskeye.by

Интерактивная карта состоит из трех слоев. Первый — Минск настоящего, где ученики отразили максимально объективные данные о городе сегодня. Второй слой — Минск будущего (2067), где ученики создали свои проекты, основываясь на собственном представлении о будущем. Третий слой — сны минчан, некий параллельный Минск сновидений.

«Город — это дома и улицы, его жители и их отношения, растения и птицы, и даже наши сны о нем. Город — это целый мир, который на данном сайте показывается и объясняется. От архитектуры до микроорганизмов, от экологии до звукового ландшафта — в рамках сайта исследуются самые различные аспекты города», — рассказали авторы проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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