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Мария Шарапова разгромно проиграла Габринье Мугурусе в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

06.06.2018 16:57 — Разное | Tut.by  
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Российская теннисистка Мария Шарапова, успешно начавшая выступление на «Ролан Гаррос», была разгромлена в четвертьфинале испанкой Габринье Мугурусой.


Мария Шарапова. Фото: Reuters

Экс-первая ракетка смогла взять в матче лишь три гейма — 2:6, 1:6. За час и 12 минут Шарапова сделала шесть двойных и 27 невынужденных ошибок.

Напомним, что ранее Мария Шарапова обыграла Ришель Хогенкамп из Нидерландов — 6:1, 4:6, 6:3, хорватку Донну Векич — 7:5, 6:4, чешку Каролину Плишкову — 6:2, 6:1. В 1/8 финала россиянка должна была играть против Серены Уильямс, но американка не вышла на корт из-за проблем со здоровьем.

 
 
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Российская теннисистка Мария Шарапова, успешно начавшая выступление на "Ролан Гаррос", была разгромлена в четвертьфинале испанкой Габринье Мугурусой.
 
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