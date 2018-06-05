|
Бьерндален рассказал, когда Домрачева определится со спортивной карьерой
06.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в течение пары недель примет решение по поводу своей спортивной карьеры. Об этом заявил ее супруг, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьерндален, сообщает VG.
«В целом ситуация немного отличается о той, что была раньше, поэтому мы должны решить, продолжать ли выступления. Она примет решение в течение пары недель», – сказал он.
Бьерндален отметил, что решение будет зависеть, когда семья определится, где будет жить.
В мае спортсменка прошла аттестацию в Министерстве спорта Беларуси, она включена в состав женской национальной команды по биатлону на новый сезон. Между тем спортсменка не сообщила, будет ли участвовать в дальнейшем в соревнованиях.
Напомним, в марте Домрачева
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам супруга спортсменки, Домрачева примет решение в ближайшие пару недель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)