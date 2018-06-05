Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу испанской спортсменки. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

Ранее спортсменки встречались друг с другом трижды (один раз в 2013 году, два раза – в 2014г.), все три матча выиграла россиянка.

Таким образом, Шарапова выбыла из дальнейшей борьбы.

Представителей России во взрослых одиночных разрядах на турнире во Франции не осталось.