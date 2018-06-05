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Украина может избежать глубокого кризиса в экономике только продолжив сотрудничество с МВФ - эксперты

06.06.2018 16:35 — Разное | Интерфакс  
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Украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса, единственным приемлемым вариантом его недопущения является продолжение финансового сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), ускорение реформ и борьба с коррупцией, говорится в открытом письме украинскому обществу группы украинских экономистов и бизнесменов.

"Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам. В следующем году - около $7 млрд. Этих средств у государства нет и источники их получения пока отсутствуют", - констатируют авторы письма.

Они поясняют, что невыплата долга означает катастрофическую девальвацию нацвалюты - гривны с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан.

По их мнению, для выплаты долга есть три возможности: продолжение программы сотрудничества с МВФ, займы у частных инвесторов и радикальное сокращение расходов бюджета.

"Опция с частными инвесторами, на самом деле, означает лишь откладывание проблемы на год с последующим еще большим затягиванием долговой петли. Поскольку деньги можно будет одолжить не менее чем под 8% или все 10-12%", - считают авторы письма.

Они добавляют, что радикальное сокращение расходов бюджета на пенсии, зарплаты, образование, медицину и оборону маловероятно.

"Поэтому остается дальнейшее сотрудничество с МВФ, где годовая ставка займа составляет 3%. Но эта программа не будет продолжена, пока Украина не вернется на путь реформ", - делается вывод в письме.

По мнению его авторов, у Украины остаются даже не месяцы, а несколько недель для правильного выбора варианта действий перед тем, как парламент уйдет на каникулы.

Среди лиц, подписавших письмо, глава стратегической группы советников по поддержке реформ при премьер-министре Украины Иван Миклош, первый замглавы совета Нацбанка Украины и почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов, глава академсовета KSE Юрий Городниченко, глава совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник украинского Альфа-банка Роман Шпек, гендиректор ИК "Драгон Капитал" Томаш Фиала, глава правления Первого украинского международного банка Сергей Черненко.

Как сообщалось, в четверг в Верховной Раде ожидается голосование по закону об антикоррупционном суде, принятие которого является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Фонд, чью позицию поддерживают другие внешние кредиторы, настаивает, что в этом законе должна быть закреплена определяющая роль формируемой международными организациями экспертной панели по отбору кандидатов в судьи антикоррупционного суда.

Тема принятия этого закона имеет большой общественный резонанс. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если в стране не будет создан независимый антикоррупционный суд.

Второе ключевое условие продолжения сотрудничества с МВФ - выполнение данного еще весной прошлого года украинским правительством обещания единовременно повысить цены на газ для населения до рыночного уровня.

Фонд также озабочен состоянием государственного бюджета Украины на 2018 год, считая его несбалансированным.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса, единственным приемлемым вариантом его недопущения является продолжение финансового...
 
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