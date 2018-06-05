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Завобщежитием в Минском районе фиктивно трудоустроила сестру дворником
06.06.2018 17:08 — Разное | Аргументы и факты
Установлено, что завобщежитием в 2016 году фиктивно трудоустроила свою родную сестру на место дворника общежития.
На основании табелей учета рабочего времени бухгалтерией женщина начисляла заработную плату фиктивно устроенной на работу родственнице, хотя трудовые обязанности та не выполняла. Фактически за "дворника" работало третье лицо, пишет
Кроме того, трудоустройство явилось основанием для предоставления ей жилья в общежитии.
Прокуратура района возбудила уголовное дело в отношении заведующей.
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Прокуратура района возбудила уголовное дело в отношении заведующей.
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