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ЕАЭК против Россельхознадзора: Запрет белорусского молока надо отменить

06.06.2018 17:18 — Разное | БДГ  
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Необходимо отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков в обращении, направленном в правительство России.

Это обращение стало результатом действий Россельхознадзора. Ведомство 4 июня заявило о введении с 6 июня ограничений на поставку в Россию ряда молочной продукции, производимой на всей территории Беларуси. По данным источника, Корешков на заседании Коллегии ЕЭК 5 июня поставил вопрос о неправомерности таких ограничений, передает БелТА.

Российский чиновник заявил, что введение этих ограничений нарушает п. 5 ст. 58 разд. 11 Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому государства - члены ЕАЭС имеют право вводить временные ветеринарные или ветеринарно-санитарные меры только тогда, когда есть угроза в части эпизоотического благополучия территории страны союза.

Член коллегии направил обращение в правительство России о несоответствии указания Россельхознадзора праву ЕАЭС и необходимости его отзыва.

Напомним, 5 июня в Россельхознадзоре заявили, что с 6 июня временно ограничивают поставки молока и молочных продуктов из Беларуси. «Ограничение Россельхознадзора ограничить поставки белорусских молочных продуктов – очередной протекционистский шаг», заявил глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц. Он считает такие шаги неадекватными.

 
 
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Необходимо отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической...
 
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