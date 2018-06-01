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Во время летних каникул проводится республиканская акция «Каникулы без дыма и огня»

06.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Во время летних каникул проводится республиканская акция «Каникулы без дыма и огня»В летние месяцы на территории Витебской области будут проходить профилактические мероприятия в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».

Летние каникулы — это счастливая и самая долгожданная пора для всех школьников. Но именно в этот период число пожаров и других чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних возрастает. Нередко дети остаются одни без присмотра взрослых. А потому для организации досуга ребят на Витебщине начинают работу школьные и летние лагеря, в которых нередкими гостями станут работники МЧС.

Главная цель спасателей — предупредить чрезвычайные ситуации по причине детской шалости с огнем, а также гибель детей на водоемах. На территории лагерей, а также в учреждениях дошкольного образования на информационных стендах появится тематическая наглядно-изобразительная продукция. Пройдут профилактические беседы работников МЧС, ОСВОДа с детьми, демонстрация тематических и обучающих видеофильмов, мультфильмов, будут организованы викторины по ОБЖ, конкурсные программы, презентация журнала «Юный спасатель». Среди несовершеннолетних распространят обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

Д. КОТОВИЧ,

инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.

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