Рыбаков рассказал о семейной политике в Беларуси





Постоянный представитель Беларусь при ООН Валентин Рыбаков рассказал, какую семейную политику проводят в стране власти.

На полях ежегодной сессии исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков принял участие в тематическом мероприятии «Динамика численности населения и устойчивое развитие в Европе и Центральной Азии», организованном Постоянным представительством Албании и ЮНФПА, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

В ходе презентации на тему «Влияние научно-обоснованной семейной политики на динамику численности населения» Валентин Рыбаков ознакомил участников мероприятия с современными демографическими тенденциями в Беларуси и направлениями национальной демографической политики.

Постоянный представитель сделал акцент на основных результатах проведенного в 2017 году в Беларуси широкомасштабного исследования «Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях» на основе международной методологии программы «Поколения и гендер».

Справочно: исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» проведено в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь», финансируемого Российской Федерацией по линии ЮНФПА и ЮНИСЕФ.

Белорусский дипломат отметил заинтересованность нашей страны в продолжении совместной работы с ЮНФПА, Европейской экономической комиссией ООН и ЮНИСЕФ, Россией и иными донорами, а также с другими международными партнерами в целях укрепления потенциала в области демографии и формирования эффективной семейной политики для реализации национальных приоритетов в этой сфере и достижения Целей устойчивого развития.