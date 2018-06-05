|
Землетрясение в Азербайджане: кадры с места ЧП
Новости Беларуси. Свыше трех десятков человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана. Сообщается об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном речь идет не о травмах, а о пережитом стрессе. Мощные подземные толчки силой почти в 6 баллов были зафиксированы в 24 километрах к югу от города Загатала, за ними последовали десятки афтершоков.
В результате природного катаклизма повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Свыше трех десятков человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана. Сообщается об одном погибшем, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)