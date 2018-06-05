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Кончита Вурст сменила имидж и стала блондинкой (ФОТО)
Победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст поразила всех новым имиджем. На одном из мероприятий в Вене певица предстала перед публикой со светлыми волосами и бородой.
Вероятнее всего, на такие кардинальные перемены Том Нойвирт (настоящее имя певицы) решился для того, чтобы совершить творческое «самоубийство». В прошлом году он заявил, что намерен расстаться с маской Кончиты Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем.
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Победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст поразила всех новым имиджем. На одном из мероприятий в Вене певица предстала перед публикой со светлыми волосами и...
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