Кончита Вурст сменила имидж и стала блондинкой (ФОТО)

Победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст поразила всех новым имиджем. На одном из мероприятий в Вене певица предстала перед публикой со светлыми волосами и бородой.

Вероятнее всего, на такие кардинальные перемены Том Нойвирт (настоящее имя певицы) решился для того, чтобы совершить творческое «самоубийство». В прошлом году он заявил, что намерен расстаться с маской Кончиты Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем.