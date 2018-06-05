Карточки некоторых банков 9 и 16 мая могут работать со сбоями

Карточки некоторых банков могут работать со сбоями 9 и 16 июня. Проблемы с «пластиком» могут возникнуть из-за технологических работ по обновлению программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия, которые будет проводить банковский процессинговый центр.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— В промежуток времени с 00.00 до 06.00 часов возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра, — уточняют в банковском процессинговым центре.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Банк «Решение», ЗАО «Франсабанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА Банк».