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Карточки некоторых банков 9 и 16 мая могут работать со сбоями

06.06.2018 17:27 — Разное | Tut.by  
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Карточки некоторых банков могут работать со сбоями 9 и 16 июня. Проблемы с «пластиком» могут возникнуть из-за технологических работ по обновлению программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия, которые будет проводить банковский процессинговый центр.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— В промежуток времени с 00.00 до 06.00 часов возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра, — уточняют в банковском процессинговым центре.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Банк «Решение», ЗАО «Франсабанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА Банк».

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Карточки некоторых банков могут работать со сбоями 9 и 16 июня. Проблемы с "пластиком" могут возникнуть из-за технологических работ, которые будет проводить...
 
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