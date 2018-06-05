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Ученые рассказали, что действительно любят есть собаки и кошки

06.06.2018 17:25 — Разное | Tut.by  
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Собакам больше всего нравится пища с высоким содержанием жиров, а кошкам — углеводов. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Experimental Biology, кратко об исследовании сообщает EurekAlert.


Изображение: Alexis Chloe / unsplash.com

В ходе исследования ученые наблюдали за 17 здоровыми взрослыми собаками и еще 27 кошками на протяжении 28 дней. Они использовали четыре вида корма, приготовленные так, чтобы казаться одинаковыми на вкус. При этом виды пищи различались по содержанию биологически значимых элементов. Животные могли выбрать корм, основываясь только на предпочтениях своего организма, а не на вкусе.

На выбор собакам и кошкам предложили четыре «диеты»: с высоким содержанием жиров, углеводов, белков, а также сбалансированный вариант.

Каждый день у собак был час, чтобы съесть всё, что они хотели. Прием пищи завершался, когда они «набирали» определенный уровень калорий, необходимый для поддержания в норме жизненных процессов. У кошек был круглосуточный доступ к еде — обычно они и сами не ели больше необходимого. Миски с кормом каждый день меняли местами, чтобы избежать влияния этого фактора на результаты.

Предыдущие исследования показали, что кошкам больше нравится вкус белковой пищи, а собакам — жирной. Но если сбалансировать вкусовые качества, то и собаки, и кошки предпочитают другой набор биологически значимых элементов», — отметил Жан Холл из Университета штата Орегон, один из авторов исследования.

Выяснилось, что кошки предпочитали получать 43% калорий из углеводов и 30% — из белков. У собак соотношение получилось таким: 41% жиров и 36% углеводов. Ни одна собака или кошка не отдала максимум своих предпочтений белковой пище.

Молодые и худые кошки предпочитали есть больше белка по сравнению со взрослыми и упитанными. У собак все оказалось наоборот: щенки и худые животные меньше хотели есть белковую пищу, а вот полные псы подкреплялись белковыми блюдами гораздо охотнее.

«Некоторые эксперты думали, что кошкам нужна диета с содержанием белка 40 или 50%. Наши результаты сильно отличаются от цифр, используемых в рекламе. И это настоящий вызов индустрии кормов для домашних животных», — сказал Жан Холл.

 
 
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Собакам больше всего нравится пища с высоким содержанием жиров, а кошкам - углеводов.
 
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