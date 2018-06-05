Мужчина пытался покончить с собой в торговом центре Шклова

В торговом зале при попытке хищения энергетического напитка и упаковки майонеза службой безопасности был задержан 56-летний житель Шклова. В служебном помещении он осуществил попытку суицида путем пореза себе запястья левой руки.





Мужчине была оказана медицинская помощь и сейчас он находится в психиатрической больнице.



