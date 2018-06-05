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Ходули или радикулит: зад Путина озадачил весь мир
В Сети появилось новое и очень странное фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.
Украинского политолога Александра Голобуцкого заинтересовала необычная фотография, он подметил странную деталь во внешнем виде российского президента, передает
В своем Telegram Голобуцкий написал, что на снимке проглядывается скрытая крепежная система ходулей Путина. "Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.
Напомним, 4 июня президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью одному из австрийских изданий.
Известно, что Путин обычно очень осторожно подбирает слова в общении с иностранными СМИ, чтобы случайно не выдать чего лишнего. Но это интервью несколько насторожило весь мир:
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В Сети появилось новое и очень странное фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.
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