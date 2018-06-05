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Трое беларусов пытались выехать в Украину по заклееным скотчем паспортам

06.06.2018 17:17 — Разное | KYKY  
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Давать маленьким детям играть со своим паспортом – плохая примета. Притом это обычно выясняется при пересечении границы. В пункте пропуска «Мокраны» на границе с Украиной супруги из Гродненской области попытались уехать из Беларуси по паспорту, в котором страницы были приклеены к книжному блоку скотчем, пишет ГПК. Не прокатило. 

А самое любопытное, что через несколько часов 44-летний житель Дрогичинского района предъявил пограничникам паспорт, где все страницы раньше были разорваны посередине, а потом склеены скотчем. Эпидемия какая-то. Паспорта у беларусов изъяли и вынесли их бывшим владельцам предупреждения за нарушение режима госграницы. Такие документы недействительны – при повреждении паспорта необходимо получать новый. 

 
 
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Давать маленьким детям играть со своим паспортом – плохая примета. Притом это обычно выясняется при пересечении границы. В пункте пропуска «Мокраны» на границе с...
 
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