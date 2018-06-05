Трое беларусов пытались выехать в Украину по заклееным скотчем паспортам

Давать маленьким детям играть со своим паспортом – плохая примета. Притом это обычно выясняется при пересечении границы. В пункте пропуска «Мокраны» на границе с Украиной супруги из Гродненской области попытались уехать из Беларуси по паспорту, в котором страницы были приклеены к книжному блоку скотчем, пишет ГПК. Не прокатило.

А самое любопытное, что через несколько часов 44-летний житель Дрогичинского района предъявил пограничникам паспорт, где все страницы раньше были разорваны посередине, а потом склеены скотчем. Эпидемия какая-то. Паспорта у беларусов изъяли и вынесли их бывшим владельцам предупреждения за нарушение режима госграницы. Такие документы недействительны – при повреждении паспорта необходимо получать новый.