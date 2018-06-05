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АНОНС: Программа 515-летия города СМОРГОНИ
06.06.2018 — Разное | Светлы шлях
24 июня 2018 года
10.00 - 11.00 – шествие-дефиле военных оркестров органов пограничной службы Республики Беларусь (ул. Советская).
11.00 - 12.00 – торжественное открытие праздника города, торжественное открытие районной Доски почёта (площадь Ленина).
12.00 - 13.00 – концерт ансамбля пограничной службы Республики Беларусь (площадь Ленина).
13.00 - 20.00 – конкурс концертных программ военных оркестров органов пограничной службы Республики Беларусь (площадь Ленина).
12.00 - 18.00 – работа детской площадки «Яркое лето детства». Игровые аттракционы, мульттеатр под открытым небом, аквагрим, творческая песочница, детское кафе, арт- квартал юных художников (городской парк).
12.00 - 18.00 – выставка «Город, которого мы не видели», «Сморгонь вчера и сегодня» (городской парк).
12.00 - 18.00 – работа интерактивной площадки «Сморгонь – город читающий» Книжные выставки, встреча с сотрудниками редакции газеты «Светлы шлях», литературный квест (городской парк, площадка около памятника Ф. Богушевичу).
18.00 - 19.00 – показ моделей «Краски лета» с участием торговых объектов и образцового театра моды «Стрекоза» (площадка около дворца бракосочетаний).
10.00 - 18.00 – фестиваль праздничной кухни «Гастрофест» (городской парк, ул. Советская).
10.00 - 20.00 – выставка-продажа мастеров народного творчества, мастер-классы по традиционным ремёслам (городской парк).
16.00 - 18.00 – конкурс «Плавание на чём попало» (водоём в городском парке).
10.00 - 17.00 – конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (стадион по ул. Ветеранов).
12.00 - 16.00 – товарищеский турнир по волейболу, туристическая полоса препятствий, спортивные конкурсы (городской парк).
14.00 - 18.00 – работа фольклорной площадки «Приглашаем в фольклорград». Выступления фольклорных коллективов, мастер-класс по народным танцам, конкурс частушек (городской парк).
19.00 - 21.00 – концертная программа «Молодёжь – родному городу» (амфитеатр).
21.00 - 23.00 – концерт театра песни Ирины Дорофеевой (площадь Ленина).
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24 июня 2018 года
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