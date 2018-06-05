Паспорта со склеенными скотчем страницами предъявили пограничникам супруги из Гродненщины

5 июня на границе с Украиной супружеская пара предъявила пограничникам паспорта, страницы в которых были склеены скотчем, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Инцидент произошёл в пункте пропуска «Мокраны», куда семейная пара с Гродненщины приехала на автомобиле. Документы супругов вызвали сомнения у пограничников. У обоих супругов в паспортах были оторваны от книжного блока страницы и вклеены обратно скотчем. Выяснилось, что документы порвали дети. Поэтому пришлось заклеить испорченные страницы скотчем.

Паре вынесли предупреждение, их паспорта изъяты. В Украину указанных граждан не пропустили.



