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В Минске состоится «Праздник музыки»

06.06.2018 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске состоится «Праздник музыки»
Фото из открытых источников

 «Праздник Музыки» (Fête de la Musique) – ежегодное музыкальное событие, которое проходит во всем мире 21 июня и приурочено ко Дню летнего солнцестояния. Впервые акция прошла в 1981 г. во Франции. Со временем праздник набирал обороты и к настоящему моменту стал значительным международным арт-событием. Сегодня более 100 государств и 340 городов по всему миру каждый год проводят живые выступления в рамках «Праздника Музыки». В этом году Беларусь впервые присоединится к этой международной акции.

Праздник Музыки – это отличный повод познакомиться с разнообразием музыкальных жанров, представленных в Беларуси, а также вдохновиться современным джазом, представленным родоначальницей традиции «Праздника Музыки» – Францией. Лайн-ап минского «Fête de la Musique» – многожанровый, всеобъемлющий и высокопрофессиональный.

21 июня музей порадует посетителей возможностью не только познакомиться с его экспозициями, но и услышать звуки музыки в филиалах и многочисленных залах Национального исторического музея с первых минут открытия. Апогеем «музыкального дня» станет сводный концерт во дворике главного здания музея.

 С 18.00 до 23.00 перед гостями праздника выступят:

• Аня Жданова (инди-поп/электороника). Обладательница премии Лучший электронный альбом 2017 года по версии сайта Experty.by

• Malanka Orchestra (поп-фолк). «Malanka Orchestra – музыкальный отряд по противостоянию негативным энергиям. Наши песни – это рассказы о житейских перипетиях в стиле магического реализма», – так музыканты характеризуют свое творчество.

• Re1ikt (модерн-рок). Re1ikt - победители в номинации лучший рок-альбом за пластинку «Лекавыя травы» в 2015 г. по версии сайта Experty.by. «Артист года», «Альбом года» — премия Rock Profi 2015.

• Nizkiz (поп-рок). Nizkiz – участник многочисленных фестивалей. В прошлом году группа выпустила  альбом «Синоптик», а сингл «Небяспечна» стал главным хитом 2017 г. по версии музыкального портала Tuzin.fm.

Любителей изобретательной музыки и изысканного звучания порадуют специально приглашенные из Франции артисты  Patricia Bonner (вокал), Jean-Michel Proust (саксофон), которые представят совместную программу с хорошо известным в Беларуси и за ее пределами  трио Константина Горячего. 

Атмосферу городского арт-события дополнит творческая группа «Горошек  Маркет», предоставляя настоящий калейдоскоп крафтовых изделий. А тех, кто собирается наслаждаться музыкой от начала и до конца, порадует специально организованная фудкорт-зона.

Событие организовано по инициативе Посольства Франции в Республике Беларусь при поддержке  Министерства культуры Республики Беларусь. Это совместный проект Национального исторического музея Республики Беларусь и концертного агентства «Эквилибриум АРТС». Генеральный партнер акции «Праздник Музыки» в Минске  - СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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21 июня в 18.00 во дворике Национального исторического музея Республики Беларусь (ул. К.Маркса, 12) состоится международная акция «Праздник Музыки» (Fête de la Musique).
 
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