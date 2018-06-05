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Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?

06.06.2018 17:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?
АиФ

В странах, которые не имеют больших природных запасов газа, нефти, угля, остро стоит вопрос о том, как обеспечить необходимой энергией предприятия, всех граждан и при этом не разорить экономику государства. Ведь топливо становится дороже, а потребности людей в нем не уменьшаются.

Корреспондент «АиФ» побывал в пресс-туре в Молдове и узнал, выгодно ли отапливать дома и детские сады шелухой от семечек, зачем в местных школах ввели уроки по энергоэффективности и как уровень жизни молдаван отличается от белорусского.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

На первый взгляд уровень жизни молдаван и белорусов очень близок. Это особенно ощущается, когда посещаешь не столицы, а небольшие города и села в двух странах. Зарплаты в молдавской глубинке невысокие, и это заставляет население экономить буквально на всем. При этом цены на основные продукты в Беларуси и Молдове сопоставимы.

Обе страны не имеют выхода к морю и больших запасов полезных ископаемых (вынесем за скобки залежи калийной соли в Беларуси), поэтому основные силы в них брошены на развитие аграрного сектора. В Молдове выращивают пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, виноград, орехи, фрукты, овощи, табак. Развиты виноделие, прудовое рыбное хозяйство, пчеловодство.

Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?
 
Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?

В обеих странах наблюдается трудовая миграция, однако в Молдове она выражена более ярко. По словам сотрудника коммуникационного проекта EU4Energy Анжелы ГУЗУН, около 35% ВВП Молдовы составляют средства, присланные молдаванами из-за границы. Неофициально за границей трудятся около 1 млн молдаван, при этом население страны составляет около 3,5 млн человек.

В разговоре с «АиФ» специалист отметила, что в основном граждане Молдовы уезжают работать в Россию, соседнюю Румынию и Италию. Однако в большинстве случаев они задействованы на низкоквалифицированных работах, не требующих особой подготовки, в сферах строительства и обслуживания. Своя экономика, к сожалению, пока развита не так высоко, как хотелось бы.

НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ?

Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?

Как рассказал «АиФ» атташе-менеджера проектов Представительства ЕС в Молдове Александр ДАРРАС, средний размер пенсий в Молдове составляет чуть менее $100. При этом львиную долю полученных средств необходимо отдать за газ, отопление, электричество. Долгое время Молдова получала относительно дешевый газ из России, однако его стоимость с каждым годом увеличивается. Люди вынуждены искать альтернативные источники энергии.

Около семи лет в Молдове действует проект по подключению страны к снабжению энергией из биомассы. Другими словами, частные владения и муниципальные здания все чаще отапливаются прессованной соломой, опилками, шелухой от семян подсолнечника в виде брикетов и пеллетов.

Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?
 

По подсчетам специалистов, сейчас они стоят на треть дешевле, чем газ и уголь. Кроме того, такой источник энергии экологически чистый.

Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?
 

Число желающих перейти на альтернативные источники энергии постоянно растет. Для удовлетворения потребностей в сырье в стране начали выращивать специальные сорта ив и акаций.

Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?

Представитель проекта «Энергия и биомасса» Ина ПРИСАКАРУ-ЗГЛАВУЦА в беседе с «АиФ» пояснила, что это дерево растет на 3 см в день. Когда оно достаточно выросло, его срезают и перерабатывают на биомассу. Его теплоотдача почти такая же, как у угля.

Ина Присакару-Зглавуца считает, что любая страна, которая дорожит своей независимостью, должна дифференцировать источники получения энергии, иначе это чревато увеличением цен на топливо, которое контролируется извне. Сейчас в Молдове твердое биотопливо – главный источник энергии для домохозяйств. Средства, полученные от продажи биомассы, остаются внутри государства. Благодаря проекту «Энергия и биомасса» 75 млн молдавских леев (около $4,5 млн) ежегодно остаются в Молдове. По словам эксперта, за эти деньги можно построить семь детских садов.

В стране так воодушевились идеей экономии, что даже создали новую профессию – оператор котла на биотопливе, а в школе ввели специальный курс по энергосбережению. На уроках дети не только знакомятся с банальными правилами из разряда «выходя из помещения, гасите свет» и «кипятите столько воды, сколько вам необходимо для кружки чая», но и, к примеру, изучают способы получения энергии солнца и ветра с помощью подручных средств.

Теоретические занятия подкрепляются практическими. В частности, в учебном заведении села Кишкэрень Сынжерейского района школьники под руководством учителя построили солнечную мини-батарею из старой спутниковой антенны и битого стекла. Полученный агрегат помогает нагревать воду в большой цистерне, которая расположена на территории школы. В результате учебное заведение получает бесплатную теплую воду.

Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?
 

А У НАС?

Основной источник энергии в Беларуси – природный газ. На его долю у нас приходится около 63% всего энергопотребления страны. Несмотря на то что Беларусь – третья страна по добыче торфа в мире и располагает небольшими месторождениями сырой нефти и природного газа, лишь менее 15% спроса на энергию в стране удовлетворяется за счет внутреннего производства энергии. Это делает Беларусь одной из наименее энергетически самообеспеченных стран.

На данный момент Беларусь испытывает значительную зависимость от импорта всех ископаемых видов топлива. К примеру, в 2016 году наша страна находилась на 13-м месте в мире по объему импортируемого природного газа. Чистый импорт составил около 18,6 млрд м³. Еще больше Беларусь импортирует сырой нефти, правда, значительная ее часть реэкспортируется в виде нефтепродуктов.

Почти вся электроэнергия страны производится за счет природного газа. Однако эту ситуацию планируется изменить после скорого ввода в эксплуатацию двух атомных реакторов. К слову, биотопливо пока составляет лишь 6% в структуре энергопотребления Беларуси.

 
 
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Корреспондент «АиФ» побывал в пресс-туре в Молдове и узнал, выгодно ли отапливать дома и детские сады шелухой от семечек, зачем в местных школах ввели уроки по...
 
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