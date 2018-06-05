Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?

В странах, которые не имеют больших природных запасов газа, нефти, угля, остро стоит вопрос о том, как обеспечить необходимой энергией предприятия, всех граждан и при этом не разорить экономику государства. Ведь топливо становится дороже, а потребности людей в нем не уменьшаются.

Корреспондент «АиФ» побывал в пресс-туре в Молдове и узнал, выгодно ли отапливать дома и детские сады шелухой от семечек, зачем в местных школах ввели уроки по энергоэффективности и как уровень жизни молдаван отличается от белорусского.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

На первый взгляд уровень жизни молдаван и белорусов очень близок. Это особенно ощущается, когда посещаешь не столицы, а небольшие города и села в двух странах. Зарплаты в молдавской глубинке невысокие, и это заставляет население экономить буквально на всем. При этом цены на основные продукты в Беларуси и Молдове сопоставимы.

Обе страны не имеют выхода к морю и больших запасов полезных ископаемых (вынесем за скобки залежи калийной соли в Беларуси), поэтому основные силы в них брошены на развитие аграрного сектора. В Молдове выращивают пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, виноград, орехи, фрукты, овощи, табак. Развиты виноделие, прудовое рыбное хозяйство, пчеловодство.









В обеих странах наблюдается трудовая миграция, однако в Молдове она выражена более ярко. По словам сотрудника коммуникационного проекта EU4Energy Анжелы ГУЗУН, около 35% ВВП Молдовы составляют средства, присланные молдаванами из-за границы. Неофициально за границей трудятся около 1 млн молдаван, при этом население страны составляет около 3,5 млн человек.