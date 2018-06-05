ОффТОП: самый дорогой в мире автомобиль

В США на аукционе был продан Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска.

И за него неизвестный пока коллекционер заплатил 70 млн долларов. Это рекордная цена, когда-либо заплаченная за автомобиль.

Причем это не единственная в мире машина. Существует еще три или четыре 250 GTO (и все они стоят баснословно дорого — ранее другую 250 GTO продавали за 52 млн долларов). Хотя этот автомобиль, действительно, уникален. Именно он финишировал на четвертом месте в гонке 24 часа Ле-Мана и победил в ряде других соревнований. Под капотом этого Ferrari 250 GTO скрывается двигатель V12 объемом 3 литра и мощностью 300 л.с.



