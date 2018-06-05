ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси создадут национальный технический комитет по стандартизации цифровой трансформации

06.06.2018 17:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси создадут национальный технический комитет по стандартизации цифровой трансформации

В дополнение к Министерству цифровой экономики в Беларуси решено создать также и комитет по стандартизации цифровой трансформации.

Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации, в целях создания и развития нормативной базы для внедрения перспективных технологий цифровой экономики Беларуси и обеспечения единых подходов в стандартизации цифровой трансформации в Республике Беларусь Министерством связи и информатизации при поддержке Государственного комитета по стандартизации была выдвинута инициатива создания национального технического комитета по стандартизации «Цифровая трансформация» на базе научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем».

По данному поводу в Министерстве связи и информатизации состоялось организационного совещание по вопросу создания нового национального технического комитета. В заседании приняли участие представители 27 организаций из числа государственных структур, IT-компаний, образования, связи и банковской сферы. Рассмотрены цели, задачи и направления деятельности ТК.

Предполагается, что объектом стандартизации данного ТК станут информационные технологии с кодами МКС в соответствии с межгосударственным классификатором МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 «Межгосударственный классификатор стандартов».

На заседании было заслушано мнение всех участников совещания и в частности, высказана позиция эксперта одного из действующих технических комитетов о том, что данный ТК должен стать методологической площадкой для общения и обмена опытом между представителями других технических комитетов по стандартизации в целях выработки единообразных решений по «цифровизации» отраслей.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дополнение к Министерству цифровой экономики в Беларуси решено создать также и комитет по стандартизации цифровой трансформации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркель предрекает непростые переговоры на саммите G7 в Канаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика