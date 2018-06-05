В Беларуси создадут национальный технический комитет по стандартизации цифровой трансформации





В дополнение к Министерству цифровой экономики в Беларуси решено создать также и комитет по стандартизации цифровой трансформации.

Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации, в целях создания и развития нормативной базы для внедрения перспективных технологий цифровой экономики Беларуси и обеспечения единых подходов в стандартизации цифровой трансформации в Республике Беларусь Министерством связи и информатизации при поддержке Государственного комитета по стандартизации была выдвинута инициатива создания национального технического комитета по стандартизации «Цифровая трансформация» на базе научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем».

По данному поводу в Министерстве связи и информатизации состоялось организационного совещание по вопросу создания нового национального технического комитета. В заседании приняли участие представители 27 организаций из числа государственных структур, IT-компаний, образования, связи и банковской сферы. Рассмотрены цели, задачи и направления деятельности ТК.

Предполагается, что объектом стандартизации данного ТК станут информационные технологии с кодами МКС в соответствии с межгосударственным классификатором МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 «Межгосударственный классификатор стандартов».

На заседании было заслушано мнение всех участников совещания и в частности, высказана позиция эксперта одного из действующих технических комитетов о том, что данный ТК должен стать методологической площадкой для общения и обмена опытом между представителями других технических комитетов по стандартизации в целях выработки единообразных решений по «цифровизации» отраслей.