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Звезда NBA Деннис Родман приедет на историческую встречу президента США с лидером Северной Кореи
Знаменитый в прошлом баскетболист Деннис Родман будет присутствовать на исторической встрече американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на свои источники.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре утром 12 июня.
По данным источников издания, Родман, известный своей дружбой с Ким Чен Ыном, прибудет в Сингапур 11 июня и может даже сыграть свою роль в переговорах.
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Знаменитый в прошлом баскетболист Деннис Родман будет присутствовать на исторической встрече американского президента Дональда Трампа и северокорейского...
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