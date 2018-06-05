​Звезда NBA Деннис Родман приедет на историческую встречу президента США с лидером Северной Кореи

Знаменитый в прошлом баскетболист Деннис Родман будет присутствовать на исторической встрече американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на свои источники.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре утром 12 июня.

По данным источников издания, Родман, известный своей дружбой с Ким Чен Ыном, прибудет в Сингапур 11 июня и может даже сыграть свою роль в переговорах.