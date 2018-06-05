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Супруги из Беларуси предъявили на границе склеенные скотчем паспорта

06.06.2018 18:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Супруги из Беларуси предъявили на границе склеенные скотчем паспорта
АиФ

Как стало известно, супруги из Гродненской области намеревались пересечь белорусско-украинскую границу на автомобиле. В пункте пропуска «Мокраны» они предъявили паспорта, которые оказались недействительными.

Супруги из Беларуси предъявили на границе склеенные скотчем паспорта Белорус не смог попасть в Украину из-за нарисованного домика в паспорте

Выяснилось, что в документах от книжного блока были оторваны страницы, а затем приклеены обратно скотчем. По словам супругов, документы порвали дети. Решить проблему мужчина и женщина решили с помощью клейкой ленты.

Примечательно, что спустя несколько часов после данного инцидента, в этом же пункте пропуска произошел еще один аналогичный случай. 44-летний житель Дрогичинского района также предъявил пограничникам паспорт, в котором порванные страницы были возращены на место с помощью клея.

По данным фактам гражданам Беларуси были вынесены предупреждения в соответствии со ст.23.31 КоАП Республики Беларусь («Нарушение режима госграницы»). Представители Госпогранкомитета напоминают, что в случае повреждения паспорта, следует немедленно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства для замены документов.

 
 
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Инцидент произошел в пункте пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе.
 
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