Супруги из Беларуси предъявили на границе склеенные скотчем паспорта

Как стало известно, супруги из Гродненской области намеревались пересечь белорусско-украинскую границу на автомобиле. В пункте пропуска «Мокраны» они предъявили паспорта, которые оказались недействительными.

Выяснилось, что в документах от книжного блока были оторваны страницы, а затем приклеены обратно скотчем. По словам супругов, документы порвали дети. Решить проблему мужчина и женщина решили с помощью клейкой ленты.

Примечательно, что спустя несколько часов после данного инцидента, в этом же пункте пропуска произошел еще один аналогичный случай. 44-летний житель Дрогичинского района также предъявил пограничникам паспорт, в котором порванные страницы были возращены на место с помощью клея.

По данным фактам гражданам Беларуси были вынесены предупреждения в соответствии со ст.23.31 КоАП Республики Беларусь («Нарушение режима госграницы»). Представители Госпогранкомитета напоминают, что в случае повреждения паспорта, следует немедленно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства для замены документов.