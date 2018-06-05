Диего Марадона попал в больницу – его прооперируют

Новому председателю правления «Динамо-Брест» предстоит операция на колене. Операцию спортсмену будет делать тот же доктор, который делал ему операцию на колене 17 лет назад, сообщает The Sun.

Отметим, что Марадона уже в течение нескольких месяцев мучается от болей в коленях. Специалист собирается поправить здоровье перед чемпионатом мира по футболу, на котором он станет важным гостем.

Контракт с брестским «Динамо» Марадона подписал 15 мая. Соглашение рассчитано на три года. В Бресте легенду ждут после чемпионата мира по футболу в России.